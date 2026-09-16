Mateo Chávez es titular y juega los 90 minutos en la derrota del AZ Alkmaar ante el Sunderland

Mateo Chávez fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 del AZ Alkmaar ante Sunderland AFC, en el arranque de la temporada 2026-2027 de la UEFA Europa League. El mexicano tuvo su primer partido en esta competición y mantuvo su presencia en el once inicial del conjunto neerlandés.

Chávez llegó al encuentro después de no completar el tiempo agregado en el último partido de Eredivisie ante Willem II Tilburg, debido a una molestia provocada por una mala caída. A pesar de esa situación, estuvo disponible y Lee-Roy Echteld decidió incluirlo desde el inicio.

Con esta participación, también amplió su registro de apariciones internacionales después de haber disputado la UEFA Conference League durante la campaña anterior.

Desde el comienzo de la temporada 2026-2027, Chávez ha sido titular en los ocho partidos oficiales que ha disputado el AZ Alkmaar entre competiciones domésticas y europeas. Acumula 632 minutos en esos encuentros y ha participado directamente en cinco goles del equipo, con un tanto y cuatro asistencias.

El mexicano pudo ha sido titular en todos los partidos de la temporada. REUTERS

Sunderland vence al AZ Alkmaar con un penal

Sunderland consiguió la victoria por la mínima gracias a un penal señalado al minuto 64. Weslley Patati cometió la infracción sobre Enzo Le Fée y recibió una amonestación por la jugada.

El propio Le Fée se encargó de cobrar la pena máxima. El jugador ejecutó hacia el lado derecho, mientras que el portero Jari De Busser se lanzó hacia el lado contrario y no pudo evitar el 1-0.

El AZ Alkmaar buscó mantener el partido abierto después de la anotación, pero la ventaja del conjunto inglés permaneció hasta el final en el Stadium of Light.

El regreso del Sunderland a Europa

El partido también marcó el regreso del Sunderland AFC a las competiciones europeas después de 53 años. La espera terminó este 16 de septiembre, cuando los Black Cats recibieron al AZ Alkmaar en el Stadium of Light.

La última participación europea del Sunderland había ocurrido en noviembre de 1973, cuando enfrentó al Sporting Club. El periodo sin disputar estos torneos también estuvo relacionado con los años que el equipo permaneció fuera de la Premier League.

El regreso terminó con una victoria para el conjunto inglés. El 1-0 ante AZ Alkmaar dejó a Mateo Chávez y a su equipo con una derrota en su primer compromiso de la nueva temporada de Europa League.