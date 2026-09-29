El 'fantasma' de Rafa Márquez ayuda al 'Toro' Guzmán para que anote el empate del México vs Perú

Ante Perú, en lo colectivo, no le alcanzaba para nada a México y tuvo que venir la pelota parada para que Víctor Guzmán logrará anotar el gol del empate en el inicio del segundo tiempo.

Cuando nada le salía a México tuvo que venir un centro del otro jugador revelación del torneo Denzell García y el defensa de Rayados se levantó, como lo hacía Rafael Márquez en sus buenos tiempos, y metió un cabezazo potente para poner su primer tanto con la Selección mayor.

En el gol de Perú, es cierto que el mayor error fue de Jeremy Márquez, pero también tuvo colaboración de Guzmán, así que con este tanto, ya enmendó esa equivocación.

A pesar de que la defensa mexicana está bien cubierta con Johan Vásquez y con César Montes, la realidad es que el ‘Toro’, desde hace varios torneos, ha levantado la mano para pedir una oportunidad con el Tricolor.