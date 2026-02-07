Leo Heras pasa del desempleo al batazo que mete a México en la final de la Serie del Caribe

ZAPOPAN. Leo Heras no tenía trabajo al iniciar la temporada invernal. Cuatro meses después, presume ser el Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico y haber conectado el batazo con el que México aseguró romper una sequía de una década sin campeonato en la Serie del Caribe.

El veterano de 35 años encontró a dos hombres en posición de anotar, con el juego empatado, y conectó un hit productor de dos carreras que marcó la diferencia en la séptima entrada. México Rojo, los Charros de Jalisco, vinieron de atrás en el último tercio del juego para vencer 8-6 a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, y avanzar a la Gran Final de este sábado.

El triunfo de Charros se combinó más temprano con el de México Verde, los Tomateros de Culiacán, 9-4 sobre el vigente campeón, los Leones del Escogido, de República Dominicana, con lo que quedó asegurado que el título se quedará en casa. Será el primer campeonato para México desde que los Venados de Mazatlán lo consiguieron en Santo Domingo 2016.

Charros había tomado ventaja de 5-2, pero Cangrejeros reaccionó y se fue al frente 6-5, aprovechando un tramo en el que la ofensiva tapatía se apagó tras anotar cinco carreras en las primeras tres entradas y quedarse en blanco entre la cuarta y la sexta.

En la séptima, Michael Wielansky y Willie Caalhoun abrieron la ofensiva con imparables, y Mateo Gilagregó otro hit para empatar el juego 6-6 y encender al estadio.

Las revoluciones parecían bajar tras los ponches de Bligh Madris y Reynaldo Rodríguez, pero entonces apareció Heras, integrante del primer equipo de Charros en la Liga Mexicana del Pacífico, con un batazo bien colocado que trajo las dos carreras que terminaron por inclinar la balanza.

En una trayectoria de 17 temporadas en el beisbol invernal, Heras nunca ha sido campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Esta es apenas la segunda vez que asiste como refuerzo a una Serie del Caribe; la primera fue en 2011, y en aquella ocasión sí levantó el trofeo.

