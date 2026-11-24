Edson Álvarez comienza a recuperar ritmo de competencia. El mediocampista mexicano fue titular por segundo partido consecutivo con el West Ham United, que cayó 1-0 en su visita al Portsmouth, en actividad de la Championship de Inglaterra.

Luego de permanecer más de tres meses alejado de las canchas, el seleccionado mexicano volvió a recibir la confianza del entrenador Scott Parker, quien lo colocó como eje del mediocampo del conjunto londinense.

Álvarez disputó 69 minutos antes de ser sustituido por el francés Soungoutou Magassa. El mexicano recibió una calificación de 6.8 por parte del portal especializado FotMob, la cuarta más alta entre los titulares del West Ham, pese al descalabro colectivo.

El pasado sábado, Edson había realizado su presentación en la segunda división del futbol inglés, al disputar 89 minutos en el empate 1-1 ante el Preston North End, encuentro en el que destacó con una calificación de 7.7.

El mediocampista mexicano acumuló 158 minutos de actividad en apenas cuatro días, una señal alentadora en su proceso para recuperar la mejor versión futbolística, luego de un prolongado periodo de inactividad.

Scott Parker, quien realizó tres modificaciones en su alineación respecto al encuentro del pasado fin de semana, mantuvo al canterano del América entre sus titulares, colocándolo como único mediocampista de contención en una formación 4-1-4-1.

A diferencia de su primera presentación en la Championship, Álvarez tuvo una actuación menos destacada ante el Portsmouth, aunque su rendimiento individual estuvo por encima del de buena parte de sus compañeros, según las evaluaciones estadísticas del encuentro.

El mexicano abandonó el terreno de juego sin recibir tarjeta amarilla y sin participar directamente en alguna anotación.

Edson Álvarez comienza a ganar terreno

La continuidad del mediocampista representa también una buena noticia para la Selección Mexicana, que tiene en el futbolista de 29 años a uno de sus principales referentes y elementos de mayor experiencia en el futbol europeo.

Después de su paso por el Fenerbahçe de Turquía, Álvarez enfrenta una realidad distinta a la que vivió durante sus primeras temporadas en Inglaterra, ahora con la misión de contribuir al regreso del West Ham a la máxima categoría del futbol inglés.

La exigencia física y el apretado calendario de la Championship, competición en la que cada equipo disputa 46 encuentros durante la temporada regular, le ofrecen al mexicano la posibilidad de recuperar minutos de manera constante.

El West Ham no encuentra el camino

Mientras el mexicano recuperó protagonismo, el West Ham continuó sin encontrar los resultados esperados en su intento por regresar a la Premier League.

El conjunto londinense sufrió un nuevo revés y siguió sin conseguir su primera victoria bajo las órdenes de Scott Parker, quien tiene entre sus principales desafíos encontrar una estructura que le permita mejorar el rendimiento colectivo.

Para Edson Álvarez, al margen de los resultados del equipo, la posibilidad de sumar dos titularidades consecutivas representa un avance importante. El mexicano comienza a recuperar la regularidad que perdió durante los últimos meses y a consolidarse como una opción en el mediocampo de su nuevo entrenador.