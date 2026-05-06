Jesús Gallardo: “Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo”

Jesús Gallardo eligió las palabras con cuidado. No tomó partido, no señaló culpables, no alimentó el fuego. En medio de uno de los días más turbulentos en la historia reciente de la concentración de la Selección Mexicana, el lateral del Toluca publicó un mensaje en sus historias de Instagram que funcionó como cierre de una jornada que había empezado con declaraciones de dueños de clubes, llamadas de emergencia y acusaciones cruzadas entre la FMF y la Liga MX.

Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo”, escribió Gallardo.

El asunto había encendido la madrugada del martes cuando Amaury Vergara, propietario de Chivas, publicó en X que los acuerdos solo son válidos cuando todas las partes los respetan e instruyó a su dirección deportiva recuperar a sus cinco convocados, en reacción directa al permiso especial que la FMF habría concedido al Toluca para que sus seleccionados jugaran la vuelta de la llave continental.

La declaración llegó pocas horas después de que se confirmara que ni él ni Alexis Vega podrían disputar con el Toluca la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf ante Los Angeles FC.

El ruido duró horas. Javier Aguirre salió a apagar el incendio: ningún seleccionado había disputado liguilla, el pacto con los clubes se mantenía intacto, y todos debían reportar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de las 20:00 horas del miércoles 6 de mayo. La advertencia era explícita: quien no se presentara quedaba fuera del Mundial. Todos los jugadores incluidos en la lista de 20 elementos de Liga MX debían reportar como máximo a las 20:00 horas del miércoles, de lo contrario, perderían su lugar en el Mundial 2026.

Gallardo, en ese contexto, optó por el camino más difícil: el de la lealtad. El lateral que llegó al Toluca como una de las incorporaciones más importantes del ciclo escarlata cerró su mensaje con una frase dirigida al club que tuvo que dejar ir esta noche.

A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día: listo, comprometido y al 100 por ciento donde me toque estar. Creamos, siempre”.

Gallardo es uno de los laterales izquierdos con mayor experiencia en el Tri y su convocatoria al Mundial no está en discusión, pero su situación refleja con precisión la tensión estructural que el futbol mexicano no ha resuelto: la competencia de calendarios entre clubes y Selección Nacional en la recta final de la temporada, donde los intereses siempre colisionan y los jugadores quedan atrapados en el centro.

Toluca llega a la vuelta contra LAFC con desventaja de 2-1 tras la ida jugada en California. Sin Gallardo ni Vega. Sin los dos seleccionados que la polémica dejó fuera del banquillo esta noche, Jesús Gallardo mirará desde el CAR el partido que pudo haber jugado. Listo. Comprometido. Y al 100 por ciento donde le tocó estar.