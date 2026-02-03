Toluca desbanca a Cruz Azul en ranking de Concacaf

El Toluca tuvo un 2025 de ensueño y ello se reflejó en el nuevo ranking de clubes de la Concacaf, donde los Diablos Rojos desbancaron a Cruz Azul del primer puesto. Dentro de los primeros 10 puestos, figuran cinco equipos de la Liga MX.

Tras ganar el Apertura 2025 de la Liga MX, el Toluca llegó a 1,257 puntos para superar al actual campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, Cruz Azul, quien registra 1,250.

El Toluca superó a Cruz Azul por siete puntos Mexsport

Los Diablos Rojos es uno de los equipos que sigue invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX, con dos victorias y dos empates, mientras que Cruz Azul suma una derrota por tres triunfos.

El Índice de Ranking de Clubes de Concacaf clasifica a todos los equipos y ligas de la confederación. Otorga puntos por los resultados oficiales de liga nacional, de Copa y partidos de la Liga de Campeones de Concacaf.

Por su parte, el Inter de Miami se situó en tercer lugar, mientras que Tigres en cuarto. Ambos clubes mantuvieron sus respectivas posiciones.

El América descendió un lugar para caer a la sexta posición.

Por su parte, el LD Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, mantuvo su posición como el mejor club centroamericano tras ganar el Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Costa Rica.

ASÍ VA EL RANKING DE CLUBES DE LA CONCACAF (FEBRERO 2026):

1) Toluca – 1257 puntos.

2) Cruz Azul – 1250 puntos.

3) Inter de Miami – 1249 puntos.

4) Tigres – 1238 puntos.

5) Vancouver – 1233 puntos.

6) América – 1230 puntos.

7) Columbus – 1224 puntos.

8) Los Ángeles FC – 1222 puntos.

9) Seattle – 1217 puntos.

10) Monterrey – 1216 puntos.