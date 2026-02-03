¿Qué música usará Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026? Las canciones para buscar el top 15

La elección musical en el patinaje artístico no es un detalle meramente estético, es la columna vertebral que dicta el ritmo de los saltos y la profundidad de la interpretación artística ante los jueces.

Para sus segundos Juegos Olímpicos, Donovan Carrillo decidió arriesgar con una propuesta que mezcla la nostalgia global con la energía de sus raíces. Después de hacer un cambio de vida para mover su residencia la mayor parte del año a Toronto, Canadá, para pulir su técnica con los entrenadores Jonathan Mills y Myke Gillman, el jalisciense confirmó que sus programas para esta justa invernal buscan no solo la precisión técnica, sino una conexión emocional inmediata con el público europeo y latinoamericano.

Para el Programa Corto, que se llevará a cabo el 10 de febrero, Donovan Carrillo ha seleccionado el tema Hip Hip Chin Chin. Esta pieza, según ha declarado el propio atleta a organismos oficiales, posee un "toque de fuego" y una esencia latina que le resulta familiar y cómoda.

La estructura rítmica de esta canción le permite al mexicano imprimir una velocidad considerable en sus secuencias de pasos, un factor determinante para elevar el Grado de Ejecución (GOE) ante los jueces de la ISU.

El objetivo en esta primera etapa es superar la barrera de los 80 puntos para asegurar un lugar cómodo en la gran final y demostrar que su patinaje ha evolucionado en su fluidez desde su debut en Beijing.

La gran apuesta llega con el Programa Libre del 13 de febrero. En esta ocasión, Donovan Carrillo cumplirá una promesa personal y un deseo de su abuela materna al patinar al ritmo de My Way, del legendario Frank Sinatra, pero popularizada por Elvis Presley; también mezclará más repertorio del Ray del Rock, con Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation.

Para hacer esta rutina única, el coreógrafo francés Benoit Richaud trabajó junto a Donovan para integrar arreglos con tintes latinos al popurrí del Rey del Rock. Esta mezcla busca presentar una versión de Elvis nunca antes vista en el hielo olímpico, fusionando la elegancia del crooner con la pasión característica del patinador tapatío.

Con una duración de cuatro minutos, esta rutina exige una resistencia física impecable para aterrizar los saltos complejos en la segunda mitad del programa, donde los puntos tienen un valor adicional.

La música es el lenguaje con el que Donovan Carrillo pretende romper su propio récord personal de 232.67 puntos. Al elegir temas tan universales y cargados de emotividad, el mexicano apuesta por el componente de Composición e Interpretación del sistema de jueceo, donde el carisma y la narrativa sobre el hielo pueden marcar la diferencia entre un puesto en el Top 20 o una histórica incursión en el top 15 mundial.