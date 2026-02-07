Toluca y Cruz Azul empatan 1-1: una carrera por el millón de dólares

Son de esos partidos que, aunque termine igualado, deja la sensación de que algo más importante se está jugando. Toluca y Cruz Azul no sólo se encontraron en la jornada 5 del Clausura 2026: chocaron dos proyectos que se miran de frente, que saben que en mayo pueden verse de nuevo y que, mientras tanto, compiten también por el millón de dólares que la Liga MX reserva para el mejor equipo del año futbolístico.

El duelo tuvo aroma a Liguilla desde el primer toque. Dos equipos muy parecidos en su idea, en su parado, en su obsesión por la pelota. Hubo largos pasajes donde nadie lograba quitársela al otro, como si el balón tuviera dueño compartido. La ausencia por suspensión de Nicolás Larcamón, no alteró demasiado el guion: Juan Cruz (preparador físico) y Miguel Ángel Vásquez (auxiliar técnico) tomaron el mando y mantuvieron el plan con pulso firme.

Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul viendo el partido desde las gradas junto a su cuerpo técnico. MexSport

Toluca entendió antes dónde podía lastimar. En el cierre del primer tiempo empezó a pisar más el área rival y, cuando Cruz Azul parecía cómodo, apareció la jugada que rompió el equilibrio. Jesús Gallardo cedió para Paulinho, y el portugués, tres veces campeón de goleo, por fin se estrenó en el torneo y, de paso, le marcó por primera vez a la Máquina. El 1-0 cayó al minuto 41’ como una pequeña ironía.

La historia pudo inclinarse del todo al 62’, pero Gallardo, a dos metros del arco, voló un balón inexplicable. Esa falla fue una puerta abierta. Cruz Azul la cruzó con un protagonista inesperado: Christian Ebere. El nigeriano llevaba apenas 35 horas en México, pero desde que entró fue un problema constante. Provocó caos, rebotes y nervio.

Ebere se estrena a la Liga MX. MexSport

De uno de esos rebotes nació el empate. Al minuto 77’, cuando incrementaba el nervio en la afición, José Paradela empujó el 1-1, su cuarto gol del torneo, y selló un partido que confirmó lo evidente: estos dos no sólo empatan, se miden.

Cruz Azul ahora cambia el chip a la Concacaf Champions Cup para el juego de vuelta ante el Vancouver Whitecaps y luego visitará a los Tigres. Los Diablos Rojos del Toluca, por su parte, irán ante los Xolos. La carrera sigue. Y el millón de dólares también.