Doblete del ecuatoriano Jhojan Julio corta la mala racha de Gallos

Jhojan Julio tuvo un partido inspirado con un par de goles, con los que llevó a Querétaro a celebrar su primera victoria del torneo Clausura gracias a la victoria de 2-0 ante León, que disfrutaron frente a sus aficionados en el estadio La Corregidora.

El extremo ecuatoriano Julio primero abrió la cuenta a los 21 minutos, con un soberbio disparo desde fuera del área, que dejó sin opciones al arquero Óscar García al entrar cerca del poste a media altura, cuando León más dominaba en las acciones.

La segunda diana cayó al 56, luego de que Julio volvió a percutir por sector izquierdo dentro del área y sacó un potente derechazo que fue desviado por un zaguero para que el esférico terminara al fondo de las redes.

Querétaro acabó de este modo con un nuevo inicio desconcertante de campeonato de un par de empates y otras dos derrotas. Con su primer triunfo ascendieron provisionalmente a la décima posición con 10 unidades.

Para el León vuelve a ser un complicado campeonato para el estratega Nacho Ambriz, que después de ganar su primer partido ante Cruz Azul, cayó en un mal momento en el que ha perdido tres de los siguientes cuatro juegos para quedarse en la decimosexta posición con apenas cuatro unidades.

Los Gallos de Querétaro eran uno de los equipos que no tenían victoria antes de esta jornada en el torneo Clausura 2026. Mexsport

De poco le sirvió al conjunto esmeralda haber acaparado la posesión del balón con y realizado más remates, pues no supieron cómo resolver en la zona de definición y terminaron yéndose con las manos vacías.

El juego se le puso más cuesta a La Fiera cuando pasados los 60 minutos se quedaron con 10 elementos por la expulsión de Sebastián Vegas, eso apagó su ímpetu, con el que habían acaparado la posesión, pero sin inquietar mucho el marco rival

Para la próxima jornada, Gallos buscará en el campo de San Luis confirmar su buen momento en el torneo, en tanto que León volverá a ser visitante cuando deba ir al campo de los Rayados de Monterrey.