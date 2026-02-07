¡De bicampeón a bicampeón! Atlas rinde homenaje a los Charros de Jalisco

Poniendo en alto el nombre de Jalisco, los Charros se proclamaron bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico el pasado 26 de enero luego de vencer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán, por lo que Atlas rindió homenaje a los monarcas al lucir unos números especiales durante su partido de Liga MX.

Durante el partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX, los Rojinegros del Atlas no se olvidaron de sus paisanos y pusieron por lo alto el bicampeonato obtenido por los Charros de Jalisco.

En un idilio que se mantiene desde años atrás, luego de que Charros felicitara en redes sociales al Atlas por los títulos conseguidos en el Apertura 2021 y Clausura 2022, consagrándose Campeón de Campeones de forma automática en la Liga MX, tras ser el mejor equipo de la temporada 2021-2022.

Ahora fue el turno de los Rojinegros, quienes se mantuvieron al pendiente de los Charros de Jalisco a lo largo de las últimas dos temporadas de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol, donde la novena tapatía logró imponerse ante Tomateros de Culiacán en ambas ocasiones (2024-25 y 2025-26).

Fue entonces que el bicampeón de la Liga MX celebró los títulos obtenidos por los monarcas del diamante, luciendo números de la playera en alusión a una pelota de beisbol, misma que han conquistado los comandados por Benjamín Gil.

Así es como se vieron las playeras de los jugadores de Atlas durante la Jornada 5 del Clausura 2025:

Con estos dos títulos -bautizados con el nombre de Fernando Valenzuela- los Charros de Jalisco suman 4 trofeos en su paso por la Liga Mexicana de Pacífico, empatando en conquistas a los Cañoneros de Los Mochis y a las Águilas de Mexicali, aunque aún se encuentran sumamente lejos de los Naranjeros de Hermosillo (17) quienes se proclaman como los máximos ganadores en la historia.

BFG