¡Fuera toda la campaña! El calvario de Anthony Davis no tiene fin

La narrativa de Anthony Davis ha pasado de la gloria al drama médico. Lo que debía ser un nuevo comienzo, se ha convertido en una sentencia: el delantero fue descartado para lo que resta de la temporada 2025-26. A unos días de su sorpresivo aterrizaje en los Washington Wizards, dice adiós debido a una grave lesión en el tobillo derecho, un problema que se suma a su ya desgastado historial de dolencias crónicas en espalda y rodillas.

El declive físico de Davis a sus 32 años es el reflejo de una apuesta que, hasta ahora, ha resultado ruinosa para quienes confiaron en su salud. Tras el megatraspaso de febrero de 2025 que lo llevó a los Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic, Davis estaba llamado a ser el ancla defensiva de Kyrie Irving. Sin embargo, el efecto Davis nunca llegó a Texas. Esta campaña, vistió la camiseta de los Mavs en 18 encuentros, promediando 22.4 puntos y 9.8 rebotes con una eficiencia del 48 por ciento en tiros de campo, la más baja de su trayectoria en la NBA.

El calendario de Davis en 2025 fue un recuento de ausencias: se perdió 13 de los primeros 25 juegos por fatiga y contusiones; en enero de 2026, la situación escaló al jugar seis de 25 compromisos debido a una recurrente hernia discal lumbar. Esta inestabilidad condenó su estancia en Dallas y forzó su salida hacia unos Wizards en reconstrucción, donde el destino final ha sido la lista de lesionados.

Anthony Davis no tuvo tiempo para lucir su potencial al lado del lesionado guardia Kyrie Irving con los Dallas Mavericks. Reuters

El contraste de la moneda: La era de Luka en Lakers

Mientras el legado de Davis se desmorona entre reportes médicos, en Los Ángeles la atmósfera es de euforia. Luka Doncic ha tomado las llaves del Crypto.com Arena y las ha convertido en oro. Con apenas 26 años, el esloveno promedia 34.2 puntos, roza el triple-doble por noche (lidera la liga con 15) y ha formado una sociedad con un LeBron James que, a los 41 años, parece rejuvenecer al lado del genio de Liubliana.

Bajo el mando de Doncic, los Lakers ostentan un récord de 31-19 y están en zona de playoffs. La ironía del intercambio es absoluta: lo que se proyectó como un beneficio mutuo ha terminado en un triunfo unilateral para los angelinos.

Ahora, Davis se enfrenta a la incertidumbre de una posible cirugía y a la etiqueta de talento frágil que expertos le han colgado tras superar los 200 partidos ausente en una década. Con un contrato de 190 millones hasta 2028 en un equipo con apenas 15 victorias, el futuro de Davis luce distante a volver a ser el de uno de los delanteros más dominantes de la liga.