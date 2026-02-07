Antonio Mohamed estalla por el arbitraje tras el empate del Toluca ante Cruz Azul

Antonio Mohamed no salió conforme. El empate 1-1 ante Cruz Azul dejó sensaciones encontradas en Toluca, y el Turco lo dejó claro en la conferencia de prensa, donde el foco no estuvo únicamente en el funcionamiento de su equipo, sino en una jugada puntual que, para él, pudo cambiar la historia del partido.

El estratega escarlata se mostró visiblemente molesto por una decisión arbitral de Enrique Santander. En un tiro de esquina, Mohamed considera que hubo un penal claro a favor de Toluca, pero el silbante terminó marcando una falta en ataque. “No encuentro la explicación en un tiro de esquina que es un penal claro y cobra una falta, no entiendo la falta de quién cobró, si no había cerca ningún jugador de Toluca”, explicó el técnico argentino, todavía incrédulo por la resolución.

El Turco incluso reveló el diálogo que sostuvo con Santander tras la jugada, donde también aprovechó para señalar otro aspecto que le incomodó.

“Después, el tema del tiempo que hicieron ellos y cuando sale uno de nuestros jugadores caminando lo empuja para salir”, relató. Eso sí, Mohamed se cuidó de no caer en la queja directa y fue enfático en el fondo de su reclamo: “No estoy quejándome de eso, estoy hablando con el árbitro que sea para todos iguales. Después, el árbitro hace su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro”.

Más allá del arbitraje, el entrenador de los Diablos Rojos hizo un análisis profundo del empate frente a un rival al que considera un parámetro real. “Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía a sabiendas que seguramente lo vamos a encontrar en otra instancia, entonces nos sirve como parámetro muy claro”, señaló Mohamed, convencido de que este tipo de partidos fortalecen el camino rumbo a la parte decisiva del torneo.

Mohamed reconoció que la deuda principal de su equipo estuvo en la contundencia.

“En el pecado vamos a llevar la penitencia porque tuvimos las opciones abajo del arco, tres claritas”, aceptó, aunque también destacó la actuación del portero rival. “No fuimos precisos para definirlo y en una jugada que nos equivocamos un poco la pagamos muy caro”.

Pese a todo, el Turco cerró con un mensaje de respaldo total a sus jugadores, valorando “el esfuerzo del equipo, la entrega y la forma de jugar”. Toluca dejó puntos, sí, pero también confirmó que está listo para competirle a cualquiera.