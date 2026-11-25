Más allá de las cualidades técnicas que tenga el nuevo estratega del Toluca, el Presidente del equipo quiere a alguien que soporte la presión y exigencia de la afición choricera.

Francisco Suinaga reconoció que existe un departamento de inteligencia deportiva que monitorea candidatos a las posiciones con probabilidades de sustituir, incluidos Directores Técnicos.

Independientemente de las capacidades, del estilo de juego, de la experiencia, de la propuesta, etcétera, del profesionalismo, me parece que tiene que ser un técnico con una personalidad muy fuerte, muy segura de sí misma, con mucho trabajo, mucha espalda, porque irremediablemente va a haber mucha presión”, mencionó Suinaga en entrevista con Claro Sports.

El martes 24 de noviembre, la directiva del Toluca anunció que Antonio Mohamed dejaría su cargo como Director Técnico del equipo al finalizar la temporada de Liga Mx y la participación del equipo en la Intercontinental.

El anuncio anticipado, pese a que el equipo disputa hoy los Cuartos de Final ante el Atlas, Suinaga reconoció que no es algo habitual en el futbol mexicano pero que será positivo para la comunión en el vestidor del primer equipo.

“Es muy difícil que en dos años pase lo que pasó y todas las copas y toda la gloria y todo el cariño que le tiene la gente a Tony. Va a haber presión si se pierden dos partidos, entonces tiene que ser alguien que tenga muy claro para dónde va, que tenga jerarquía, trayectoria y que tenga espalda para manejar esta sucesión”, mencionó.