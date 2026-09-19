¡Noche mágica! Con hat-trick de Mohamed Salah, Trabzonspor aplasta y humilla al Galatasaray

Mohamed Salah tuvo una actuación espectacular con el Trabzonspor al marcar un hat-trick en la goleada 4-0 sobre el Galatasaray, líder y vigente campeón de la Liga Turca. El delantero egipcio fue la gran figura del encuentro y participó directamente en tres de los cuatro goles de su equipo.

Desde los primeros minutos, Salah aprovechó los espacios que dejó la defensa del Galatasaray y rápidamente marcó diferencia. Apenas al minuto 4, recibió un pase elevado que le permitió ganar metros ante una defensa adelantada. El atacante llegó al área y definió con precisión para poner el 1-0.

El gol impulsó al Trabzonspor, que mantuvo la presión sobre el conjunto visitante y encontró nuevamente espacios antes del descanso.

Al minuto 39, Salah apareció como asistente para que Saviolo ampliara la ventaja con un buen disparo. Apenas cinco minutos después, el egipcio volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su segundo gol de la noche y colocar el 3-0 antes del descanso.

Salah completó su hat-trick ante Galatasaray

En la segunda mitad, el Galatasaray intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar ocasiones claras frente a un Trabzonspor que mantuvo el control del encuentro.

La situación se complicó todavía más para el conjunto visitante al minuto 73, cuando su entrenador, Okan Buruk, fue expulsado después de protestar una decisión arbitral.

Siete minutos más tarde, Salah volvió a aprovechar una defensa adelantada y quedó frente al guardameta para definir con precisión y completar su hat-trick. El atacante egipcio selló así una de sus actuaciones más destacadas de la temporada.

El 4-0 representó un importante triunfo para el Trabzonspor y una presentación de alto impacto de Salah ante sus nuevos aficionados. El delantero fue determinante tanto en la definición como en la generación de peligro durante prácticamente todo el encuentro.

Para el Galatasaray, la derrota significó un duro golpe en su lucha por mantener el liderato de la competición. A pesar del resultado, el conjunto turco deberá enfocarse en sus próximos compromisos para recuperarse tras la goleada sufrida ante el Trabzonspor.