La Segunda División prepara armas nuevamente para que se restituya el ascenso en la Liga MX

Los equipos de la Segunda División en México, también denominada Liga de Expansión, no están convencidos de las explicaciones de la Federación Mexicana de Futbol e insistirán en ir al Tribunal de Arbitraje deportivo, una instancia internacional para resolver problemas legales en el deporte.

La promesa desde 2020, fue que en seis años se promovería de nuevo el ascenso y el descenso que bloquearon por culpa de la pandemia de covid, es decir, para el verano de este 2026, estaría de nuevo la modalidad.

Sin embargo, reviraron de último minuto después de permitir el cambio de franquicia de Mazatlán por el Atlante y de cerrar los candados para cualquier aspirante de los 16 equipos que permanecen en Segunda División.

La Femexfut se ampara en sus estatutos

De acuerdo al artículo 35 del reformado reglamento de la Femexfut, estipuló que los clubes de la Primera División no bajarán a la Liga de Expansión MX y los de Expansión no podrán subir al máximo circuito por méritos deportivos.

Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Femexfut, es de los principales impulsores de eliminar descenso y ascenso. Especial

La postura actual de los altos mandos es que las condiciones financieras y de infraestructura proyectadas no se cumplieron en la división de plata.

Ante esto, los clubes de Liga de Expansión protestaron en algunos partidos sin moverse en el campo, como en el juego de Mineros de Zacatecas ante Correcaminos y aseguran que seguiŕán haciendo estos amagues.

Clubes de Expansión se unen para luchar

El dueño del Cancún F.C. el italiano Giovanni Solazzi, argumentó que esto es una falta de respeto y de palabra, pues cuando él y su grupo inversor metieron su dinero en Cancún, la promesa fue que en 2026 habría ascenso.

Giovani Solazzi es dueño del Cancún F.C. Captura de pantalla

Invertimos muchísimo dinero en el equipo y ahora qué hacemos. No podemos aceptar esta decisión, no estamos conformes. A nosotros nos prometieron que iba a haber ascenso; si no, no hubiésemos invertido todos los millones de dólares que llevamos en el estadio”.

Por eso, Cancún F.C. es uno de los más interesados en restituir el ascenso y junto a otros equipos como La Paz, Zacatecas, Leones Negros y Morelia, promoverán un frente legal para seguir con la pelea de que el TAS les ceonceda la razón, basados que el anterior falló cumplía el trato de la Femexfut de que en seis años no habría equipos que bajaran y subieran, pero ahora no existe nada que lo impida, salvó el egoísmo de los dueños.