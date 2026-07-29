Kings World Cup Clubs 2026: definidos los primeros eliminados y clasificados a cuartos de final

La primera fase de la Kings World Cup Clubs 2026 llegó a su fin y dejó definido el panorama rumbo a la fase final del torneo. Después de las dos primeras rondas, cuatro equipos aseguraron su lugar en los cuartos de final, ocho quedaron instalados en la ronda de repechaje y otros cuatro se despidieron de la competencia.

El torneo se disputa en la Kings League Arena, en Italia, bajo el formato suizo, sistema en el que todos los equipos juegan al menos dos partidos. Los equipos que ganan en la primera jornada se enfrentan entre sí, al igual que los que debutan con derrota.

Al término de las dos primeras fechas, los equipos con marca de 2-0 avanzan directamente a los cuartos de final, los que registran un triunfo y una derrota disputan el repechaje, mientras que los que acumulan dos derrotas quedan eliminados.

Los Troncos eliminaron a La Capital de Lamine Yamal. Kings League

Así quedaron definidos los cuartos de final y el repechaje

Los primeros equipos en asegurar su clasificación a los cuartos de final fueron los brasileños Furia, club presidido por Neymar, y G3X.

A ellos se unieron Ultimate Móstoles, representante de la Kings League España, y Underdogs, vigente campeón de la Kings League Italia.

Los otros cuatro boletos se definirán en la ronda de repechaje, programada para este jueves 30 de julio en la Kings League Arena de Italia.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Alpak (Italia) vs. FWZ (Kings League MENA)

DR7 (Kings League MENA) vs. Desimpain (Brasil)

Stallions (Italia) vs. Los Troncos FC (España)

Atlético Parceros (México) vs. No Rules (Alemania)

Los ganadores de estos cuatro encuentros completarán el cuadro de cuartos de final.

Equipos eliminados de la Kings World Cup Clubs 2026 tras la primera fase

Los primeros cuatro equipos eliminados de la competencia quedaron fuera después de sufrir dos derrotas consecutivas, condición que, de acuerdo con el formato suizo de la Kings World Cup Clubs 2026, significa la eliminación automática.

Entre los clubes que se despidieron del certamen destaca Porcinos FC, equipo presidido por Ibai Llanos y primer campeón en la historia de la Kings World Cup Clubs. También quedó fuera Aniquiladores FC, vigente campeón de la Kings League México y presidido por Juan Guarnizo.

La lista de eliminados la completan Karazu, campeón de la Kings League Francia, y La Capital, equipo presidido por el campeón del mundo Lamine Yamal. El conjunto español perdió 8-2 frente a Underdogs en su debut y posteriormente fue derrotado 7-4 por Los Troncos FC, resultados que pusieron fin a su participación en el torneo.

Aniquiladores fue eliminado del torneo. Kings League

Así le fue a la Kings League México en el torneo

La Kings League México contó con dos representantes en la Kings World Cup Clubs 2026: Aniquiladores FC y Atlético Parceros.

Aniquiladores FC, equipo presidido por Juan Guarnizo y campeón de la más reciente edición de la Kings League México, quedó eliminado tras perder sus dos compromisos del torneo.

En su debut cayó 6-3 frente a Ultimate Móstoles y posteriormente fue derrotado 5-0 por Desimpain, resultados que terminaron con su participación en la competencia.

Por su parte, Atlético Parceros, club presidido por el futbolista colombiano James Rodríguez y el streamer Pelicanger, llegó al torneo después de finalizar como líder de la fase regular de la Kings League México.

En su primer encuentro goleó 6-3 a FWZ, pero en la segunda ronda perdió por marcador de 11-2 frente a Furia.

Ese resultado dejó al equipo con un registro de una victoria y una derrota, suficiente para avanzar a la ronda de repechaje, donde enfrentará a No Rules, representante de Alemania, por uno de los últimos boletos disponibles para los cuartos de final.

Con la eliminación de Aniquiladores, Atlético Parceros se mantiene como el único representante de la Kings League México con posibilidades de avanzar en la Kings World Cup Clubs 2026.