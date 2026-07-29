México empata con Puerto Rico en su debut del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos 2026

A 133 kilómetros de Santo Domingo, la Selección Mexicana Sub-23 femenil hizo su aparición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en un debut sin goles ante Puerto Rico, con la sensación de que el triunfo estuvo más cerca de lo que reflejó el marcador.

En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la provincia de Santiago, las dirigidas por Vanessa Martínez tuvieron su primera prueba en la defensa de la corona centroamericana.

El recinto de la primera universidad privada y católica de República Dominicana, con capacidad para cerca de tres mil espectadores, albergó un partido de mucha intensidad, en el que México buscó imponer condiciones desde el inicio con la ilusión de comenzar el camino hacia un tetracampeonato regional.

Fue un encuentro de muchas emociones, de pocas concesiones y mucha disputa en cada sector de la cancha. La fortuna tampoco estuvo del lado del Tricolor: hasta en tres ocasiones el balón se estrelló en el poste, evitando que las mexicanas encontraran el gol que les diera los tres puntos.

Paola García y Allison Veloz fueron piezas importantes para que México mantuviera la presión sobre la defensa puertorriqueña, aunque el conjunto caribeño también logró generar peligro al encontrar algunos espacios a la espalda de las defensoras mexicanas, obligando a la zaga y a la guardameta a intervenir en momentos clave.

El empate obliga a México a ajustar detalles, pero no modifica su objetivo de mantener la supremacía en la región. Su siguiente compromiso será ante Colombia, que en su presentación lanzó un mensaje contundente al golear 5-0 a Jamaica y se perfila como uno de los rivales más exigentes del grupo.