México gana otro oro: Dafne Navarro y Patricia Núñez brillan en Santo Domingo 2026

Dafne Navarro y Patricia Núñez le dieron una nueva alegría a la delegación mexicana al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La dupla mexicana se quedó con el primer lugar tras registrar 46.35 puntos, una actuación que las colocó en lo más alto del podio y confirmó el dominio de México en la gimnasia de trampolín.

México lidera el podio en Santo Domingo 2026

El podio quedó conformado por México en la primera posición, seguido por la pareja de Venezuela, integrada por Alberti y Rojo, que obtuvo 40.82 puntos. El tercer lugar fue para República Dominicana, con Polanco y Vázquez, quienes finalizaron con 38.34 unidades.

Segunda medalla para Dafne Navarro y Patricia Núñez

Con este resultado, Dafne Navarro y Patricia Núñez conquistaron su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, consolidándose como dos de las figuras más destacadas de la delegación mexicana.

Además, la gimnasia de trampolín cerró una jornada sobresaliente para México al sumar una cosecha de oros, platas y bronces, reafirmando su protagonismo en la justa regional y su crecimiento en la disciplina.