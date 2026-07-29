México gana 27 medallas en los Juegos Centroamericanos 2026: así fue la jornada del 29 de julio

La delegación mexicana volvió a tener una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada de este miércoles 29 de julio. A lo largo del día, los atletas nacionales conquistaron 27 medallas, distribuidas en 16 de oro, seis de plata y cinco de bronce, con preseas en siete disciplinas diferentes.

Boliche, ciclismo de pista, natación, remo, surf, tiro deportivo y tiro con arco fueron los deportes que aportaron medallas para México, que continúa incrementando su cosecha en la justa centroamericana.

Boliche aporta un oro y un bronce

La disciplina de boliche entregó dos medallas para la delegación mexicana.

En la modalidad de tríos femenil, Iliana Lomelí, Paola Limón y Tannya López obtuvieron la medalla de bronce tras finalizar con 3,950 puntos, 127 menos que el equipo de Colombia integrado por Clara Guerrero, Juliana Franco y María José Rodríguez, que se quedó con el oro.

En la rama masculina, Enrique Gutiérrez, Héctor Piña y Marcelo Magrassi conquistaron la medalla de oro con un total de 4,212 puntos. Puerto Rico completó el podio con la plata y el bronce.

Ciclismo de pista suma tres preseas

El ciclismo de pista volvió a aportar medallas para México.

Ricardo Peña conquistó el oro en la prueba de ómnium masculino al finalizar con 140 puntos acumulados en las cuatro pruebas de la modalidad.

En velocidad femenil, la delegación mexicana consiguió el 2-3 del podio con la medalla de plata para Luz Gaxiola y el bronce para Yuli Verdugo.

Medalla de plata para Luz Gaxiola. Jonathan Duenas/Mexsport

Natación lidera la cosecha del día

La natación fue la disciplina que más medallas entregó a México con un total de siete: cuatro de oro, dos de plata y una de bronce.

Las preseas doradas fueron para Celia Pulido en los 100 metros estilo libre, Byanca Rodríguez en los 50 metros pecho, Andrés Puente en los 50 metros pecho y el relevo femenil 4x100 estilo libre integrado por Daniela Linares, Susana Hernández, María Méndez y Celia Pulido.

Las medallas de plata correspondieron a Humberto Nájera en los 400 metros combinado y al relevo varonil 4x100 estilo libre conformado por Andrés Dupont, Santiago Blanco, David Medina y Jorge Iga.

El bronce fue para Rafael Arizpe en los 200 metros estilo mariposa.

Medalla de oro para México en 4x100 estilo libre. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Remo consigue tres oros

El remo aportó cuatro medallas para la delegación mexicana.

Kenia Lechuga y Alexis López obtuvieron el oro en doble par de remos cortos mixto.

André Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Carballo conquistaron el oro en cuatro sin timonel masculino.

Jennifer de la Rosa, Maite Arrillaga, María García y Ximena Castellanos hicieron lo propio en cuatro sin timonel femenil.

El bronce llegó en la prueba de ocho pares de remos cortos mixto con Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa, André Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez, Maite Arrillaga, María García, Ximena Castellanos y Miguel Carballo.

Surf logra dos oros y una plata

La delegación mexicana también subió al podio en tres ocasiones dentro del surf.

Jonathan Melendres ganó el oro en longboard masculino.

En SUP Surf masculino, Juan Pablo Melendres obtuvo la medalla de oro, mientras que Giovanni Bercian se quedó con la plata para completar el 1-2 mexicano.

Tiro deportivo mantiene el dominio mexicano

El tiro deportivo entregó otras tres preseas para México.

En fosa olímpica femenil, Alejandra Ramírez Caballero conquistó el oro y Cinthya Clemenz Maya obtuvo la plata.

En la rama masculina, Jorge Orozco Díaz se proclamó campeón para sumar otra medalla de oro.

Jorge Orozco Díaz logró el oro en tiro deportivo. Cristian de Marchena/Mexsport

Tiro con arco cierra con cinco medallas

El tiro con arco completó la jornada con cinco preseas para la representación mexicana: tres de oro, una de plata y una de bronce.

En recurvo individual femenil, Alejandra Valencia obtuvo la medalla de oro y Ana Paula Vázquez consiguió la plata.

En recurvo individual masculino, Matías Grande ganó el oro y Raúl Rodríguez obtuvo el bronce.

Finalmente, Alejandra Valencia y Matías Grande conquistaron una tercera medalla de oro para México al imponerse en la prueba de recurvo mixto.

Con esta actuación, México cerró el miércoles con 27 medallas, producto de 16 oros, seis platas y cinco bronces, para mantener el ritmo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y llegar con impulso a la actividad del jueves.

Plata de Ana Paula Vázquez. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Medallero al momento

Tras cinco días de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México se mantiene a la cabeza del medallero con 65 medallas de oro, 51 de plata y 37 de oro para 153 medallas totales.

México: 65 oros | 51 platas | 37 bronces | 153 medallas

Colombia: 36 oros | 37 platas | 24 bronces | 97 medallas

Venezuela: 12 oros | 21 platas | 41 bronces | 74 medallas

República Dominicana: 10 oros | 12 platas | 35 bronces | 57 medallas

Cuba: 16 oros | 18 platas | 21 bronces | 55 medallas

Guatemala: 8 oros | 11 platas | 14 bronces | 33 medallas

Puerto Rico: 8 oros | 9 platas | 16 bronces | 33 medallas

Costa Rica: 4 oros | 2 platas | 9 bronces | 15 medallas

El Salvador: 4 oros | 2 platas | 8 bronces | 14 medallas

Trinidad y Tobago: 3 oros | 0 platas | 5 bronces | 8 medallas