¿Audio filtrado de Mohamed y Nico Castro? La verdad detrás de la polémica en el Toluca

El Toluca, reciente bicampeón en el fútbol mexicano con Antonio Mohamed al frente del banquillo, se sacudió en menos de 10 días con duras derrotas en Liga ante Pumas y contra Cruz Azul por el trofeo de Campeón de Campeones.

Después del juego celebrado en Estados Unidos el fin de semana, las redes sociales comenzaron a explotar con supuestos audios filtrados desde el vestidor del Toluca en el que Mohamed le reclamaba directamente a uno de los jugadores, Nico Castro, quien es de toda su confianza.

En el supuesto audio, se escucha la voz de un hombre recriminando a otro por no correr en la cancha y habla de un par de rabonas, es decir, jugadas de fantasía que suelen aplicarse cuando un equipo va ganando por goleada, no cuando está abajo en el marcador.

El audio falso del Toluca en redes sociales

El problema para los usuarios es que ese audio es falso y es de hace 14 años atrás. Se trata de un sonido filtrado del vestuario de la Primera División peruana cuando Julio César Uribe, viejo conocido del fútbol mexicano, recriminó a uno de sus jugadores.

Uribe, quien fue futbolista en México con el América y técnico en Tecos de la UAG, estaba dirigiendo al Cienciano en 2010 cuando perdieron un partido con Sporting Cristal y reclamó al colombiano Edinson Chará por no participar de la misma forma como sus compañeros.

En el audio reclama su falta de compromiso y lo llama ‘cagón’, además de señalar que él lo llevó al equipo y por eso le exige disciplina.

En el Toluca están tranquilos después del escándalo de redes sociales

Eso fue lo que algunos infames ocuparon como el audio en el que Mohamed sentenciaba a Nico Castro, jugador que obviamente fue traído a México por el entrenador.

En el Toluca salieron a desmentir todo desde el martes con Luan García al frente, pero al interior del equipo, si bien no está cómodo por hilar derrotas y haber perdido el título de Campeón de Campeones, se mantiene tranquilo para enfrentar lo que viene.