Tigres y Rayadas protagonizan la serie ¿Dónde y cuándo ver la jornada 12 de la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil disputa la jornada 12 del Apertura 2026 del viernes 23 al lunes 26 de octubre. La fecha tendrá nueve encuentros, entre ellos el Clásico regio de Tigres vs. Rayadas.

El Apertura 2026 se acerca a la etapa crucial, con tres clubes clasificados como América, Rayadas y Tigres y solo tres semanas antes del inicio de los Cuartos de final; el resto de los equipos buscan dar el siguiente paso y seguir sumando puntos para entrar al desafío.

Tigres y Rayadas el partido estelar de la jornada 12

El clásico regio entre Tigres y Rayadas se disputará el domingo 25 de octubre en el Estadio Universitario. El enfrentamiento reúne a los dos primeros lugares del Grupo A, que llegan a esta fecha con su boleto a la liguilla asegurada.

Rayadas encabeza la clasificación con 30 puntos, mientras Tigres le sigue el paso con 28 unidades. Ambos equipos buscarán ganar uno de los duelos más esperados de la fase regular, además de mantener su posición antes de comenzar los Cuartos de final.

La rivalidad entre los clubes regiomontanos se ha convertido en uno de los duelos más destacados del futbol femenil mexicano, por lo que el partido también representa una oportunidad para medir su nivel antes de la fase eliminatoria.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 12 de la Liga MX Femenil?

A pesar de que ya se encuentran tres equipos clasificados para los Cuartos de final, seguirán peleando para conservar la posición y seguir sumando puntos.

Estos son los horarios y canales de transmisión de los nueve partidos de la fecha.

Viernes 23 de octubre

Tijuana vs. Pumas | 21:10 | Estadio Caliente | Transmisión: Fox One y Tubi.

Sábado 24 de octubre

Pachuca vs. Necaxa | 17:00 | Estadio Hidalgo | Transmisión: Fox One y Tubi

Atlético de San Luis vs. América | 17:00 | Estadio Libertad Financiera | Transmisión: Disney+, ESPN y Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

FC Juárez vs. Querétaro | 19.06 | Estadio Olímpico Benito Juárez | Transmisión: Fox One y Tubi.

Cruz Azul vs. Toluca | 19:10 | Estadio Centenario | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA) y Vix.

Domingo 25 de octubre

Tigres vs. Rayadas | 18:06 | Estadio Universitario | Transmisión: Fox One y Tubi.

Lunes 26 de octubre