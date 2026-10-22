Crisis en defensa. Pumas, fuera de Liguilla al momento, por errores en todo el Apertura 2026

Pumas perdió 2-0 ante Santos en un duelo que fue marcado por una polémica tarjeta roja. Apenas al minuto 1, Nathan Silva cometió un penalti y fue expulsado por Guillermo Pacheco Larios, silbante principal del juego. Más allá de la controversia arbitral de esta Jornada 13, esto se detonó tras otro error de los defensas centrales de Universidad Nacional, algo que ha sido una constante en todo el Apertura 2026 y que le ha costado puntos al equipo.

Tras 13 jornadas, los dirigidos por Esteban Solari son de las peores defensivas en el torneo. Con 22 goles en contra y solo una portería imbatida, los Felinos han sufrido excesivamente en la zaga. Incluso, Nathan Silva, Rubén Duarte y Ángel Azuaje (centrales del equipo), son en gran parte responsables de algunos resultados en contra por errores puntuales.

Penalti de Nathan Silva contra Santos MEXSPORT

Pumas y los penaltis, una ‘historia de terror’ en el Apertura 2026

Durante este Apertura 2026, Pumas ha tenido tres partidos en los que le pitan dos penaltis en contra en un mismo juego. En la Jornada 6 ante Xolos, en la Fecha 10 contra San Luis y en la J13 frente a Santos, los defensores de Pumas han cometido errores que terminan con las penas máximas en contra para su equipo.

Además, todos estos penaltis han terminado en gol, pues Keylor Navas no ha podido atajar alguno. Incluso, en todos estos juegos que han tenido penaltis en contra el resultado ha sido una derrota. Sin embargo, la preocupación va más allá de los penales, pues sus defensas centrales, quienes son los que deberían dar seguridad, son los responsables de estos castigos.

Keylor Navas no ha atajado ningun penalti en el AP26 MEXSPORT

Ante Xolos, el responsable de ambos penaltis fue Rubén Duarte, pues él cometió las dos infracciones. Estos tiros los aprovechó Gilberto Mora y venció a Keylor Navas en ese par de ocasiones. Así, Tijuana venció 2-0 a Universidad Nacional gracias a las penas máximas. Por lo tanto, estos castigos les costó un punto a los dirigidos por Esteban Solari.

En la Jornada 10 ante San Luis, el primer penalti que se marcó en contra de Pumas fue por una patada sobre Felipe Mora por parte de Ángel Azuaje, defensa central de Pumas que suele ser suplente. Dicho tiro lo hizo efectivo Sebastián Salles-Lamonge. Aunque en aquel encuentro hubo otro penalti, ese fue cometido por el atacante Luciano Herrera. Sin embargo, fue otro error que influyó directamente en el marcador.

Y en este último partido ante Santos, apenas al minuto 1 Nathan Silva cometió un penalti y fue expulsado por dicha acción. Y en la segunda mitad, Rubén Duarte por una mano provocó su tercer penal en todo el semestre en contra de Pumas. Ambos fueron anotados en este duelo que los Felinos perdieron 2-0 ante los de la Comarca Lagunera.

Así, los defensas centrales de Pumas han cometido cinco de seis penaltis del equipo en todo el Apertura 2026. Además de que todos han sido anotados, esto le ha costado puntos en contra, los cuales los tendrían en una posición más favorable camino a la Liguilla de este semestre.