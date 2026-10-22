Así va la tabla general de la Liga MX: Santos con récord (Jornada 13)

El América lució dominante para seguir en la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una goleada de visitante sobre el Atlas por 2-5, mientras que Santos Laguna es histórico, al conseguir por primera ocasión seis triunfos, luego de llevarse la victoria por 2-0 sobre Pumas. Monterrey arrolló 4-1 al Puebla para seguir en puestos de Liguilla.

Las Águilas tienen la mejor ofensiva con 32 goles y Guillermo Almada destaca que van en ascenso.

El técnico del América, Guillermo Almada, destacó el nivel ascendente que están logrando Mexsport

“Venimos encontrando un nivel ascendente en el funcionamiento colectivo que nos ha dado buenos resultados, me gusta mucho lo que está haciendo el equipo, está contagiando a nuestra gente, pero hay que seguir mejorando cosas”, declaró el técnico.

Santos Laguna sigue consolidando su buen momento en el Apertura 2026 y se mantiene en la pelea por un lugar en la Liguilla. Eduardo Aguirre marcó por segundo partido consecutivo y Los Guerreros suman dos partidos sin recibir gol.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL DEL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX (JORNADA 13):

1) América = 27 puntos / +16 DG.

2) Chivas = 23 puntos / +8 DG.

3) Cruz Azul = 23 puntos / +7 DG.

4) Toluca = 22 puntos / +10 DG.

5) León = 21 puntos / +3 DG.

6) Atlas = 21 puntos / -2 DG.

7) Monterrey = 20 puntos / +6 DG.

8) Querétaro = 20 puntos / +1 DG.

9) Santos Laguna = 19 puntos / +3 DG.

Santos Laguna es histórico al sumar su sexto triunfo de manera consecutiva, por primera ocasión Mexsport

10) Tijuana = 17 puntos / +1 DG.

11) Pumas = 16 puntos / -3 DG.

12) San Luis = 16 puntos / -4 DG.

13) Puebla = 16 puntos / -4 DG.

14) Tigres = 14 puntos / -4 DG.

15) Atlante = 14 puntos / -5 DG.

16) Pachuca = 13 puntos / +2 DG.

17) Necaxa = 9 puntos / -11 DG.

18) Juárez = 4 puntos / -24 DG.

LA JORNADA 14 DEL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX: