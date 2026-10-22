Checo Pérez y Bottas estrenarán trajes al estilo tejano con Cadillac en Estados Unidos

El estilo tejano estará completamente presente en Cadillac durante el Gran Premio de los Estados Unidos este fin de semana y, eso incluye, a Sergio Pérez quien junto con su compañero Valtteri Bottas usará una decoración especial en sus trajes de competencia del fin de semana.

La carrera en el Circuito de Las Américas es una de las competencias en casa para la nueva escudería americana. En días pasados presentaron una decoración especial inspirada en la cultura del estado de Texas, marcando la segunda carrera como local para el equipo norteamericano en la temporada luego de la visita a Miami.

El diseño del coche destaca por incorporar elementos visuales representativos del arte tejano en una colaboración directa con el departamento GM Design Studios. En la zona trasera del auto resaltan las estrellas que simbolizan a la Unión Americana, combinadas con gráficos del propio trazado de Austin.

Ahora, como parte del conjunto, los pilotos también usarán trajes con una decoración similar aludiendo al estilo texano. Para Sergio Pérez esta carrera es como una segunda casa dada la gran presencia de mexicanos. Antes de que la F1 regresara al Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2015, El Circuito de Las Américas era la carrera más cercana al territorio nacional.

Para el director del equipo, Marcin Budkowski, esta cita representa un punto clave para fortalecer la identidad de la escudería y reflejar la integración entre sus instalaciones en Estados Unidos y su centro técnico en Silverstone. Actualmente, Cadillac trabaja en la expansión de su infraestructura en Norteamérica para el desarrollo de su propia unidad de potencia, con la cual dejarán de utilizar los motores Ferrari en los próximos años.

Se espera que Cadillac presente un último diseño especial para la competencia en el Gran Premio de Las Vegas que se disputará después del triplete que conforman Austin, México y Brasil.