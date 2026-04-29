¡Milagro de Lloris! La brutal doble atajada que dejó mudo al Toluca en la Concacaf

El muro francés sigue en pie. Hugo Lloris, el legendario guardameta campeón del mundo, recordó esta noche por qué su nombre está grabado en la élite del futbol mundial al protagonizar una doble intervención que mantuvo con cero al LAFC en el primer tiempo del juego de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

En un choque de titanes entre la MLS y la Liga MX, el Toluca parecía tener el destino del partido en sus manos justo antes del descanso. Al minuto 43, tras un tiro de esquina ejecutado con precisión, Nico Castro conectó un remate a bocajarro que parecía destinado a romper las redes. Con reflejos que desafiaron sus 39 años, Lloris rechazó el impacto inicial. El rebote cayó en los pies de Jesús Gallardo, quien disparó con furia para liquidar, pero el francés, en una segunda reacción aún más inverosímil, volvió a tapar el arco, sellando un 0-0 que mandó el juego al entretiempo bajo una lluvia de aplausos en el BMO Stadium.

Un palmarés de leyenda al servicio de Hollywood

Lloris no es un portero cualquiera en esta competición. Su llegada a Los Ángeles en 2024 sacudió el mercado y sus números en 2026 confirman que la clase es permanente:

Campeón del Mundo en 2018: Capitán de la Selección de Francia en la gloria de Rusia.

Subcampeón del Mundo en 2022: Lideró a los "Bleus" hasta la final en Qatar.

Leyenda del Tottenham: Más de 400 partidos en la Premier League inglesa.