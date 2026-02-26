Russell Wilson dona dos mdd a niños en México: El quarterback de la NFL blinda la salud en Los Cabos

Russell Wilson, el quarterback con 14 años de trayectoria en la NFL y campeón del Super Bowl, anunció una donación de dos millones de dólares destinada a fortalecer los servicios de salud pediátrica en Baja California Sur. El fondo, entregado junto a su esposa Ciara a través de su fundación, busca ampliar el acceso a tratamientos críticos para miles de niños mexicanos.

Wilson, quien ha generado más de 300 millones de dólares en contratos profesionales a lo largo de su carrera, mantiene un vínculo estrecho con la región de Los Cabos, destino que visita regularmente con su familia.

Los Cabos ha significado mucho para nosotros a lo largo de los años y, con este regalo, deseamos que muchas familias puedan tener más recuerdos de superación", afirmó el famoso quarterback.

La aportación será canalizada a través de la Fundación Infantil de Los Cabos, organización que desde 2002 trabaja para cubrir la falta de opciones de tratamiento para niños con cáncer en el estado.

Impacto social

La donación de dos millones de dólares se integra a un historial de inversión social que ya suma 25.7 millones de dólares invertidos en la región. Según datos de la organización, este esfuerzo ha permitido apoyar 103 programas distintos, beneficiando a más de 121,225 niños y adolescentes.

El compromiso de Wilson permitirá dar continuidad a programas de atención pediátrica especializada en el Hospital Salvatierra de La Paz, modelo que desde 2012 ofrece servicios de alta calidad en territorio estatal. Los recursos se destinarán específicamente a:

Tratamiento de enfermedades críticas: Apoyo continuo para pacientes con cáncer y cardiopatías.

Equipamiento e innovación: Adquisición de suministros y equipos innovadores que salvan vidas anualmente.