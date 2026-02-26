Última Hora Impreso de hoy

Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México

World Aquatics anunció la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, que se tenía programada del 5 al 8 de marzo, debido a los riesgos en la entidad

Por: Arturo López

Se cancela la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, MéxicoMexsport

World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México, que se tenía programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”, indicó World Aquatics.

La decisión se tomó tras un análisis de riesgos en ZapopanMexsport

El organismo indicó que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el Estado de Jalisco.

“La seguridad de todos los participantes del evento de World Aquatics sigue siendo nuestra principal prioridad”, señaló.

El comunicado de World AquaticsCaptura de pantalla

World Aquatics agradeció a las autoridades mexicanas su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración.

Asimismo, indicó que espera en un futuro tener una Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

