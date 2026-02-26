Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México
World Aquatics anunció la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, que se tenía programada del 5 al 8 de marzo, debido a los riesgos en la entidad
World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México, que se tenía programada del 5 al 8 de marzo de 2026.
“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”, indicó World Aquatics.
El organismo indicó que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el Estado de Jalisco.
“La seguridad de todos los participantes del evento de World Aquatics sigue siendo nuestra principal prioridad”, señaló.
World Aquatics agradeció a las autoridades mexicanas su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración.
Asimismo, indicó que espera en un futuro tener una Copa Mundial de Clavados en Zapopan.