El Vasco Aguirre no se lo pierde: Memo Ochoa y el AEL Limassol reciben al APOEL, en la liga de Chipre

El portero mexicano Guillermo Ochoa y el AEL Limassol se preparan para un desafío de alta exigencia este sábado 28 de febrero al recibir al APOEL, en un encuentro correspondiente a la Jornada 24 de la Primera División de Chipre. El partido es clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

El enfrentamiento pondrá a prueba la inconsistencia reciente del AEL Limassol ante uno de los gigantes de la liga, que no pasa por su mejor memento. Tras 23 partidos disputados, la situación en la tabla es la siguiente:

El APOEL se encuentra en la 5ª posición con 39 puntos. Los de Nicosia están en plena lucha por asegurar uno de los seis puestos que dan acceso al Grupo de Campeonato, la fase de playoffs por el título, y buscan distanciarse de su rival directo, el Aris Limassol, que también suma 39 unidades.

El AEL Limassol, por su parte, ocupa el 7º lugar con 33 puntos. Con 10 victorias, 3 empates y 10 derrotas, el equipo del arquero mexicano tiene un diferencial de goles negativo (-4) y necesita sumar para no caer más en la parte baja de la clasificación.

Guillermo Ochoa va por otro Mundial. Mexsport

Memo Ochoa, en la mira

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana fue claro en el sentido de que si Guillermo Ochoa tiene actividad, será elegible para el Mundial 2026. El guardameta de 40 años, que llegó al AEL Limassol para la temporada 2025-2026, ha disputado 19 partidos en la Liga de Chipre, viviendo una etapa de contrastes en esta aventura europea.

Con el AEL Limassol con un registro de dos derrotas en sus últimos tres partidos de liga, la solidez defensiva será crucial en un encuentro en el que el APOEL buscará imponer su mejor ofensiva (40 goles a favor, contra 27 del AEL).

¿Dónde ver a Memo Ochoa en acción?

La jornada 24 de la Liga de Chipre 2025 se podrá ver en directo a través de la señal de televisión, sitio web y canal de YouTube de Claro Sports, para no perder detalle del portero mexicano.

La cita es este sábado 28 de febrero, a partir de las 8:50 horas (tiempo del centro de México).