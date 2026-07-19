De la tina a la Final del Mundial 2026: El reencuentro de Messi y Yamal gracias al Barcelona

El guion de la Copa del Mundo nos regaló la imagen que todo el planeta futbol estaba esperando. Durante los primeros minutos de la Gran Final en el Estadio de New Jersey entre Argentina y España, las cámaras captaron el momento exacto en el que Lionel Messi y la joven sensación Lamine Yamal se cruzaron y compartieron una mirada en el centro del campo.

El FC Barcelona no tardó en reaccionar, compartiendo la histórica postal con un emotivo mensaje: “19 años después, Leo Messi y Lamine Yamal se reencuentran. Messi y Yamal se han reunido”.

Este potente encuentro sobre el césped de Nueva Jersey cierra de forma perfecta una de las historias más místicas del balompié contemporáneo. Pasó de ser una profecía en redes a una realidad total en el partido más importante del planeta

El origen de la profecía: El "bautizo" de Unicef

El posteo del club blaugrana rinde tributo directo a la mítica sesión fotográfica benéfica de 2007 organizada por Unicef y el diario Sport. En aquella icónica imagen, un Messi de apenas 20 años aparecía cargando y bañando a un Yamal de meses de nacido.

En la antesala de la final, el propio Barcelona había calentado los motores con ediciones digitales y un emotivo video titulado "Made in La Masia", presumiendo con orgullo el impacto de su cantera en esta Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna edición de IA pudo superar la potencia de la fotografía real tomada este domingo en la cancha.

Un choque generacional con el ADN de La Masía

Toda la atención del planeta está puesta en este duelo definitivo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol:

Lionel Messi : A sus 39 años, el astro argentino busca el Bicampeonato del Mundo.

Lamine Yamal: Con apenas 19 años, la joya culé quiere heredar el trono conquistando su primera estrella

El destino cumplió su promesa. Aquel bebé que Messi sostuvo en brazos hoy es el gran obstáculo entre el capitán albiceleste y la gloria eterna.