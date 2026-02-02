Última Hora Impreso de hoy

Tigres jugará partido de Concachampions a -17ºC

Tigres se prepara para debutar en la Concachampions 2026 antes Forge FC, compromiso a disputarse en Canadá a una temperatura de -17ºC

Por: Bernardo Ferreira

Tigres recibirá el partido de vuelta en el 'Volcán' el próximo martes 10 de febrero.Mexsport

En busca de una nueva gloria internacional, Tigres debutará en la Concachampions 2026 frente al Forge FC de Canadá, duelo correspondiente a la ida de la Primera Ronda que se estaría jugando a -17ºC este martes 3 de febrero.

Con la encomienda de ser protagonista, y la obligación de mantener el dominio de la Liga MX en la región, la escuadra de la Sultana del Norte arrancará su camino en una nueva edición de Concachampions frente a un incómodo rival.

Con capacidad para poco más de 23,000 aficionados, el Tim Hortons Field de Ontario vivirá uno de los duelos más fríos en toda la historia de la Concachampions y competencias de Concacaf en la unión americana.

Independientemente de si será tan helado como se pronostica, es un hecho que habrá temperaturas bajo cero cuando el balón ruede entre mexicanos y canadienses, factor que podría perjudicar a la escuadra comandada por Guido Pizarro de cara a una eliminatoria en la que lucen como amplios favoritos.

Este duelo corresponde al partido de ida, por lo que la vuelta está marcada en el calendario para llevarse a cabo una semana más tarde, el martes 10 de febrero en el 'Volcán' Universitario, donde el clima y la afición tratarán de hacer pesar su localía y validar un boleto a Octavos de Final para Tigres, quienes ya saben lo que es ganar el certamen y llegar a una Final del Mundial de Clubes, hoy Copa Intercontinental.

¿Cuándo y dónde ver Forge FC Vs Tigres?

Luego de un titubeante inicio de torneo en el Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres intentará mostrar su experiencia internacional en cuanto enfrente a Canadá, compromiso que no se podrá sintonizar a través de TV Abierta ni de paga en México; en exclusiva por streaming..

Estos son todos los detalles del partido correspondiente a la Primera Ronda (ida) de la Concachampions 2026, edición en la que estarán participando 6 equipos mexicanos.

Día: martes 3 de febrero, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Tim Hortons Field / 23,218 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Panorámica del Tim Hortons Field de Ontario.Mexsport

