Tigres jugará partido de Concachampions a -17ºC

En busca de una nueva gloria internacional, Tigres debutará en la Concachampions 2026 frente al Forge FC de Canadá, duelo correspondiente a la ida de la Primera Ronda que se estaría jugando a -17ºC este martes 3 de febrero.

Con la encomienda de ser protagonista, y la obligación de mantener el dominio de la Liga MX en la región, la escuadra de la Sultana del Norte arrancará su camino en una nueva edición de Concachampions frente a un incómodo rival.

Con capacidad para poco más de 23,000 aficionados, el Tim Hortons Field de Ontario vivirá uno de los duelos más fríos en toda la historia de la Concachampions y competencias de Concacaf en la unión americana.

Independientemente de si será tan helado como se pronostica, es un hecho que habrá temperaturas bajo cero cuando el balón ruede entre mexicanos y canadienses, factor que podría perjudicar a la escuadra comandada por Guido Pizarro de cara a una eliminatoria en la que lucen como amplios favoritos.

Este duelo corresponde al partido de ida, por lo que la vuelta está marcada en el calendario para llevarse a cabo una semana más tarde, el martes 10 de febrero en el 'Volcán' Universitario, donde el clima y la afición tratarán de hacer pesar su localía y validar un boleto a Octavos de Final para Tigres, quienes ya saben lo que es ganar el certamen y llegar a una Final del Mundial de Clubes, hoy Copa Intercontinental.

¿Cuándo y dónde ver Forge FC Vs Tigres?

Luego de un titubeante inicio de torneo en el Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres intentará mostrar su experiencia internacional en cuanto enfrente a Canadá, compromiso que no se podrá sintonizar a través de TV Abierta ni de paga en México; en exclusiva por streaming..

Estos son todos los detalles del partido correspondiente a la Primera Ronda (ida) de la Concachampions 2026, edición en la que estarán participando 6 equipos mexicanos.

Día: martes 3 de febrero, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Tim Hortons Field / 23,218 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Panorámica del Tim Hortons Field de Ontario. Mexsport

BFG