Tigres sabe lo que es hacer historia en el Mundial de Clubes; Toluca desea debutar

La cancha del Nemesio Diez será protagonista de la Final de Concachampions 2026 entre Tigres y Toluca, donde el ganador obtendrá su boleto al Mundial de Clubes 2029; los felinos ya llegaron a una Final de dicho certamen, mientras que los del Estado de México jugarían por primera vez en la justa.

Será este sábado 30 de mayo cuando se conozca al nuevo campeón de la Concachampions, torneo que otorga un boleto hacia la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029; en caso de empate tras los 90 minutos, habrá Tiempos Extra, y si prevalece la igualdad, existirá una tanda de penales definitiva.

Pese a que los Diablos buscan sumar su tercer título en la Concachampions (1968 y 2003) en ninguna de esas ocasiones existía el pase al Mundial de Clubes por ganar el certamen, por lo que su participación de momento se mantiene como algo inaudito para los 12 veces campeones de la Liga MX.

Para el Mundial de Clubes 2029, Concacaf repartirá cuatro boletos, mismos que serán otorgados para los monarcas de Concachampions:: 2025 (Cruz Azul), 2026 (Toluca o Tigres), 2027 y 2028.

Tigres ya jugó la Final del Mundial de Clubes

En la Concachampions 2020, Tigres enfrentó a equipos de tres países distintos para consagrarse como campeón de Concacaf: Alianza (El Salvador), New York City y LAFC (Estados Unidos) y Olimpia (Honduras).

Por su parte, su aventura en el Mundial de Clubes 2020 (celebrado a inicios de 2021) arrancó enfrentándose al Ulsan de Corea del Sur en donde se impusieron con doblete de Gignac, consiguiendo su boleto hacia las Semifinales.

En la antesala de la Final, el partido fue sumamente disputado ante Palmeiras de Brasil, campeón vigente de la Copa Libertadores que llegaba como favorito para instalarse en la contienda del título, sin embargo, un nuevo tanto de Gignac llevó a los de la Sultana del Norte a hacer historia para la Liga MX y Concacaf.

Durante la Final del Mundial de Clubes 2020, Tigres se midió ante el Bayern Múnich, mismos a los que les bastó el gol de Benjamin Pavard para consumar su favoritismo y hacerse del cetro que por un momento soñó con estar en Nuevo León.

Tigres y Bayern Múnich se enfrentaron en la Final del Mundial de Clubes 2020, donde los 'bávaros' ganaron 1-0. Mexsport

BFG