México gana plata en la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra

El equipo mexicano de natación artística volvió a poner el nombre del país en lo más alto del panorama internacional. La delegación tricolor conquistó una histórica medalla de plata en la prueba de rutina técnica por equipos durante la cuarta parada de la Copa del Mundo de la World Aquatics, celebrada en Pontevedra, España.

Una rutina perfecta al ritmo de "Bollywood"

Las llamadas sirenas mexicanas deslumbraron a los jueces en la fosa ibérica con una coreografía inspirada en el tema musical “Bollywood”. Con una ejecución impecable y un impresionante grado de dificultad de 49.3750, el conjunto azteca logró una calificación final de 277.1583 puntos.

Lo más destacado de su participación fue que la rutina se completó sin recibir un solo 'basemark' (penalización), lo que demuestra la precisión quirúrgica del equipo nacional en este ciclo competitivo. La medalla de oro se quedó en manos del representativo local de España, que se llevó el primer lugar con una puntuación de 292.8417. El tercer escalón del podio fue ocupado por Francia, que registró 267.6242 unidades.

Las mexicanas brillaron en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Natación Artística Comité Olímpico Mexicano

Un año de éxitos y lo que viene para México

Este resultado ratifica el gran momento que vive la natación artística en el país. Apenas en febrero pasado, durante la primera fecha del serial mundial efectuada en Medellín, Colombia, este mismo equipo se colgó la medalla de oro en lo que fue el debut oficial de la rutina "Bollywood".

La actividad para la delegación mexicana en territorio español no se detiene. Las nadadoras tricolores volverán a la acción este domingo 31 de mayo para disputar la prueba de equipo acrobático, donde buscarán cerrar con broche de oro su participación en esta justa internacional antes de enfocar la mira en las próximas competencias del ciclo deportivo.