Tigres habría recibido bono de River Plate antes de perder la final en 2015

Jonathan Espiricueta puso bajo la lupa uno de los episodios más recordados en la historia internacional de Tigres UANL.

El campeón del mundo Sub 17 con México en 2011 insinuó que, durante su etapa con el club felino, recibieron una bonificación económica de un rival antes de disputar una final importante… y que posteriormente ese mismo equipo terminó derrotándolos.

En un podcast reciente, Espiricueta habló abiertamente sobre incentivos en el futbol y fue directo al recordar el episodio.

“Me tocó un equipo que yo estando en Tigres nos dio una bonificación así tal cual como te lo estoy diciendo… que ya luego nos ganó. Nos ganó la final. Una final muy importante”.

El exmediocampista evitó mencionar nombres o torneo, pero las pistas apuntan inevitablemente a la final de la Copa Libertadores, en la que River Plate se impuso sobre Tigres.

El antecedente que conecta la historia

En la fase de grupos de aquel torneo continental, Tigres llegó clasificado y con el primer lugar asegurado a su último compromiso en Perú frente a Juan Aurich. River necesitaba que el conjunto regiomontano ganara para avanzar a la siguiente ronda.

Tigres terminó imponiéndose 5-4 en un duelo vibrante, en el que Enrique Esqueda marcó tres goles y el propio Espiricueta también anotó. Ese resultado permitió la clasificación del equipo argentino.

Meses más tarde, ambos clubes se reencontraron en la final, donde River levantó el título continental tras imponerse en la serie definitiva.

Más allá de la bonificación

El exjugador fue más amplio en su reflexión sobre el futbol y las apuestas. En otro momento del podcast, aseguró:

“En el tema de tarjetas, tiros de esquina, saques de banda… todas esas cosas están amañadas, güey. Sí, 100%. Aquí y en China están amañados”.

No obstante, cuando habló del caso específico con Tigres, matizó que no se trató de un arreglo directo del resultado, sino de un incentivo previo condicionado al marcador.

Hasta el momento, no existe evidencia oficial que confirme irregularidades en aquella edición de la Libertadores. Tampoco River Plate ni Tigres han emitido postura alguna tras las declaraciones del exjugador.

Reproducir El exjugador habla de un supuesto bono recibido de otro equipo cuando jugaba para Tigres

Las palabras de Espiricueta, sin embargo, reabren el debate sobre posibles incentivos en el futbol internacional y vuelven a colocar en el centro de la conversación una final que marcó un antes y un después en la historia reciente del club regiomontano.