Tigres Femenil ficha a Emma Watson al estilo Harry Potter para seguir dominando la Liga MX

Tigres Femenil sigue reforzando su plantilla para defender el título obtenido en el Apertura 2025 y mantenerse como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil desde su inicio en 2017. En un guiño a la magia, el club regio presentó a su nueva mediocampista, la escocesa Emma Watson, homónima de la actriz de la famosa saga de películas sobre hechicería.

Aprovechando la coincidencia de nombres, Tigres utilizó la temática de Harry Potter para anunciar la incorporación de Watson, quien llega procedente del Manchester United Femenil en calidad de préstamo por seis meses, con el objetivo de reforzar el plantel en el Clausura 2026.

Con apenas 19 años, Watson destaca por su talento y visión de juego, además de su capacidad física para recorrer la cancha, atacar y defender. La joven mediocampista promete aportar dinamismo y creatividad en el mediocampo felino, generando oportunidades de peligro en el área rival.

Con la incorporación de Watson, Tigres Femenil suma su cuarto refuerzo para la presente temporada, después de las llegadas de Myra Delgadillo, Ilana Izquierdo y Mariza Nascimento, quienes ya debutaron con el equipo en el inicio del torneo.

La escocesa se integró al equipo con el torneo en marcha y se espera que pueda disputar sus primeros minutos alrededor de la jornada 6 o 7 del Clausura 2026, buscando adaptarse rápidamente al estilo de juego felino y aportar desde su debut.