Tigres se congela y no pasa del empate de visita ante el Forge FC en la Concachampions 2026

El camino de los Tigres de la UANL en la Concacaf Champions Cup 2026 comenzó con un duelo ríspido y marcado por las bajas temperaturas en el Hamilton Stadium. A pesar de llegar como amplios favoritos para la ida de la primera ronda, el equipo regiomontano firmó un empate 0-0 ante el Forge FC, un resultado que deja la moneda en el aire, aunque con la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa.

Desde el silbatazo inicial, los felinos intentaron imponer condiciones con la presencia de André-Pierre Gignac y Juan Brunetta. Sin embargo, la falta de contundencia y las oportunas intervenciones del arquero local, Dimitry Bertaud, evitaron que el marcador se moviera durante los primeros 45 minutos. Incluso, los locales dieron un susto importante con remates de Hoce Massunda que exigieron la atención de Nahuel Guzmán.

EL VAR SE CONVIERTE EN EL VILLANO DE LOS FELINOS

La segunda mitad trajo consigo la jugada más polémica del encuentro. Al minuto 64, la poca afición mexicana que se dio cita en Canadá gritó con todo una anotación de Juan Brunetta. El argentino definió con clase tras una asistencia de Iván López, quien entró de cambio por Gignac. No obstante, el festejo duró poco; tras la revisión en el VAR, el árbitro central determinó que existía una posición adelantada de Brunetta, invalidando el tanto.

Rómulo disputando el balón Mexsport

Este golpe anímico afectó por momentos el flujo de futbol de los visitantes, mientras que el Forge FC cobró confianza. El equipo canadiense estuvo cerca de dar la sorpresa al minuto 85, cuando Noah Jensen conectó un cabezazo que rozó el travesaño del "Patón" Guzmán. Los cambios de Paunovic, enviando a la cancha a Ozziel Herrera y al joven Diego Sánchez, refrescaron el ataque, pero la defensa local se mantuvo heroica hasta el final.

TODO SE DECIDIRÁ EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO

Los minutos finales fueron de asedio total por parte de la UANL. Fernando Gorriarán intentó un testarazo al 88' que se perdió por el lado derecho, y previamente, Ozziel Herrera vio cómo la zaga le rechazaba un disparo con la derecha que buscaba el ángulo. La intensidad subió de tono con faltas constantes en la zona defensiva, pero el marcador no sufrió alteraciones.

Rezart Rama despejando ante Marcelo Flores. Mexsport

Con este 0-0, los Tigres regresan a Monterrey con la tarea de ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda. Es importante recordar que el criterio del gol de visitante sigue vigente, por lo que cualquier empate con goles en la vuelta beneficiaría al conjunto canadiense.

La cita para el partido de vuelta está pactada para el próximo miércoles 10 de febrero en el Estadio Universitario. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), donde se espera un lleno total para apoyar a los felinos en su búsqueda por conquistar nuevamente el trono de la zona.