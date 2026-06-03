¿Tiempo contado en la Selección Mexicana? Rafa Márquez está en el radar del América 

En los puestos de director técnico no hay palabra de honor. Todo se resuelve con saldar la cláusula de rescisión y cuenta nueva. ¿Qué garantiza que Rafael Márquez complete un ciclo mundialista con la Selección Mexicana cuando el América lo tiene en la mira?

El exdefensa verá la oportunidad de llegar al América si la próxima gestión de Guillermo Almada no rinde los frutos esperados por la directiva de las Águilas o cuando el vínculo del uruguayo con la institución se desgaste.

Fuentes en el entorno del América y de la Selección han señalado a Excélsior que el futuro de Rafa Márquez camina en una delgada línea.

Entre los dueños de clubes y federativos no hay unanimidad hacia Rafael Márquez y el proceso para el Mundial 2030.

En contraste, en el América es bien visto.

A pesar de tener apalabrado a Guillermo Almada y ser prioridad como sustituto de André Jardine en el Apertura 2026, el perfil de Rafa, la identidad adquirida con el Barcelona y su formación es del agrado para un futuro no tan lejano en Coapa.

Javier Aguirre reaccionó a la salida de Jardine

Previo al entrenamiento de la Selección Mexicana, el técnico Javier Aguirre mostró su sorpresa por los acontecimientos en el América.

"No sabía lo de Jardine", respondió Javier Aguirre, a la vez que fue cuestionado por la estabilidad del puesto que heredará a Rafael Márquez una vez que termine el Mundial 2026.

"Rafa firmó contrato... Está feliz con la Selección y está viendo qué sigue (en la agenda) como la Copa Oro, está más que preparado para continuar, hombro con hombro, la evolución de Rafa es a pasos agigantados, hoy lo ves y sabes que es el entrenador, no le veo mayor problema al respecto", replicó el Vasco.

Incluso el técnico de la Selección tiene en vilo lo que hará después de soltar las riendas del Tricolor.

"No tengo idea, me iba a retirar con 60 años. ¡Espérate!, nos falta pagar no sé qué... Es un rumor, no jodas con lo de coordinador de selecciones, nacionales”.