Thomas Tuchel y Bellingham se enfrascan tras clasificación de Inglaterra

La Selección de Inglaterra logró clasificar a las semifinales del Mundial 2026 tras un encuentro intenso y sufrido ante Noruega.

A pesar de que hubo momentos complicados, los Tres Leones supieron sobrellevar el partido y gracias a dos goles de Jude Bellingham, continúan vivos en esta justa mundialista.

La victoria desató la euforia entre los aficionados, pero detrás de las sonrisas y los abrazos, las señales de conflicto interno ya eran evidentes.

Bellingham iguala un histórico récord de Pelé en Copas del Mundo REUTERS

Tuchel y Bellingham se ‘enfrentan’ en declaraciones

Thomas Tuchel no ocultó su descontento con el rendimiento general del equipo y lanzó duras críticas en la conferencia posterior al partido.

El técnico alemán reprochó la falta de intensidad, las desconexiones en el mediocampo y la lentitud para reaccionar ante los cambios de ritmo del rival.

Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento. El compromiso (de los jugadores) está ahí, pero por la forma en que jugamos, por cómo jugamos, nos complicamos muchísimo la vida: descuidados, demasiado a lo segura, no lo suficientemente rápidos”, afirmó.

Algo que no le gustó a Jude Bellingham, quien le respondió con firmeza, defendiendo el esfuerzo del grupo y cuestionando la perspectiva de Tuchel.

El mediocampista inglés señaló que el técnico aún no comprende del todo la exigencia emocional y la presión única de representar a Inglaterra en torneos de élite.

Una parte es técnica, otra táctica, pero para mí la más importante es la psicológica: cómo eres capaz de gestionar los contratiempos y la adversidad”, comentó.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre qué pensaba sobre si el equipo no salió bien y le faltaron cosas, como su entrenador lo afirmó, Jude fue contundente.

Puede ser, pero quizá él no sabe lo que supone jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Nusa y Alexander Sørloth. No es un equipo fácil al que enfrentarse”, finalizó.

Estas declaraciones cruzadas han dejado en evidencia una clara tensión en el seno del equipo inglés justo antes de las semifinales, un momento en el que la unidad será clave para aspirar al título.