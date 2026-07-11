¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de las Semifinales del Mundial 2026

Tras semanas de emociones intensas, la Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva con solo cuatro selecciones en carrera.

Argentina, vigente campeona, protagonizó un partido épico en cuartos de final ante Suiza y aunque le costó mucho, al final, se llevó el triunfo (3-1).

Aunque Suiza complicó el trámite y obligó a exigirse al máximo, el equipo de Scaloni supo imponer condiciones en los momentos clave. Ahora, la Albiceleste se encuentra instalada en semifinales, lista para pelear por un lugar en la gran final.

Julián Álvarez le dio la clasificación a Argentina a Semifinales REUTERS

Listos los Semifinalistas del Mundial 2026

La Albiceleste enfrentará a Inglaterra en una de las Semifinales. Será un partidazo entre dos selecciones con estilos muy similares: intensas, verticales, fuertes en el mediocampo y con delanteros letales.

Argentina, con su experiencia reciente en finales, chocará contra el poderío físico y la velocidad inglesa en un duelo que promete ser de alto voltaje.

Sobre todo, el duelo entre Leo Messi y Jude Bellingham, ambos en la tabla de goleo del Mundial 2026, será uno de los más vistos y disfrutados del futbol.

Por otro lado, Francia y España protagonizarán la otra Semifinal. Dos potencias del futbol europeo que combinan calidad técnica, posesión y ambición.

Los franceses buscarán su tercera final en los últimos cuatro mundiales, mientras que la Roja intentará volver a lo más alto del podio tras su título en 2010.

A pesar de que Francia es favorita, cuando se han enfrentado, España ha salido victoriosa, sobre todo cuando Lamine Yamal sale enchufado.

Horarios de las Semifinales del Mundial 2026

Partido: Francia vs España

Instancia: Semifinal

Estadio: Dallas

Día: Martes 14 de julio

Horario: 13:00 horas (hora México).

Dónde ver: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y ViX

Partido: Argentina vs Inglaterra

Instancia: Semifinal

Estadio: Atlanta

Día: Miércoles 15 de julio

Horario: 13:00 horas (hora México)