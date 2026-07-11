Jude Bellingham iguala histórico récord de Pelé en Copas del Mundo 

Jude Bellingham está firmando un Mundial 2026 de ensueño con la selección inglesa. El joven mediocampista ha sido uno de los jugadores más influyentes del torneo, combinando calidad técnica, liderazgo y olfato goleador en cada partido.

Hoy, ante Noruega en los Cuartos de Final, Bellingham volvió a ser determinante. Con un doblete de gran calidad, desequilibró un partido complicado y le dio la victoria a Inglaterra.

Jude Bellingham e Inglaterra esperan al ganador del Argentina Vs Suiza para conocer a su rival en Semifinal del Mundial 2026. Reuters

Récord histórico: Bellingham iguala a Pelé

Con tan solo 23 años y 12 días, Jude Bellingham se ha convertido en el segundo jugador más joven en marcar dos o más goles en partidos consecutivos de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta hazaña lo coloca en una élite histórica y resalta su precocidad extraordinaria en el escenario más exigente del futbol mundial.

El único jugador que lo supera en esta particular marca es el legendario Pelé. En el Mundial de 1958, el astro brasileño lo logró con 17 años y 249 días, una proeza que durante décadas pareció inalcanzable.

Bellingham, con su doblete ante Noruega tras haber brillado en la ronda anterior, iguala la magnitud del momento y se inscribe en la historia grande del torneo.

A una edad en la que muchos jugadores aún están consolidándose, el inglés ya marca diferencias decisivas y persigue leyendas como Pelé, demostrando que pertenece a la conversación de los mejores del mundo actualmente.

Bellingham, doblete y al campeonato de goleo del Mundial

Con su doblete frente a Noruega, Jude Bellingham alcanzó los seis goles en el presente Mundial y se posiciona en la tabla de goleadores.

El mediocampista inglés iguala ahora a Harry Kane en la cima de la delegación británica y se mete de lleno en la pelea por el Botín de Oro.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

En la clasificación general de artilleros, Bellingham se ubica empatado con Kane, pero por debajo de Erling Haaland (7), Lionel Messi (8) y Kylian Mbappé (8). Los tres delanteros estrella siguen liderando la tabla, pero la irrupción del inglés añade emoción a la recta final del torneo.

No siendo un ‘9’ clásico, su llegada desde segunda línea y su capacidad para definir lo han convertido en un arma letal para Inglaterra, que ahora sueña con llegar lejos impulsada por su estrella emergente.