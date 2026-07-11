Harry Kane alcanza a Wayne Rooney y va por el récord de Peter Shilton

Harry Kane continúa escribiendo páginas importantes en la historia de la Selección Nacional de Inglaterra. Con la victoria sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, el delantero alcanzó las 120 apariciones con los Tres Leones, cifra con la que igualó a Wayne Rooney como el segundo futbolista con más partidos disputados con la selección inglesa.

Ahora, el delantero únicamente se encuentra a cinco partidos de alcanzar el récord absoluto de internacionalidades con Inglaterra, una marca que pertenece al histórico Peter Shilton.

Previo al compromiso frente a Noruega, Kane habló sobre lo que representa para él colocarse junto a uno de los grandes referentes del futbol inglés.

Estoy sumamente orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos internacionales que Wayne, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

Kane sigue acercándose a los grandes récords de Inglaterra

Las 120 apariciones con la selección mayor consolidan a Harry Kane como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Inglaterra.

Con esa cifra alcanzó a Wayne Rooney en el segundo lugar histórico y quedó a solo cinco encuentros de igualar los 125 partidos que mantienen a Peter Shilton como el futbolista con más apariciones con la selección inglesa.

La posibilidad de seguir aumentando esa cifra está completamente abierta. Inglaterra avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo, por lo que Kane todavía disputará dos partidos más en el torneo, considerando la final o el partido por el tercer lugar.

Además de acercarse al récord absoluto de partidos con Inglaterra, Kane también continúa escalando posiciones dentro de la historia de las Copas del Mundo con la selección inglesa.

Harry Kane busca su primer título con Inglaterra. Reuters

También igualó otra marca histórica en los Mundiales

El partido frente a Noruega también permitió que Harry Kane alcanzara otra marca importante.

El delantero llegó a 17 partidos disputados en Copas del Mundo con Inglaterra, igualando el registro de Peter Shilton como el segundo jugador inglés con más apariciones mundialistas.

El primer lugar de esa clasificación pertenece ahora al guardameta Jordan Pickford, quien alcanzó los 18 encuentros mundialistas tras disputar el partido de cuartos de final frente a Noruega.

Al ser el portero titular de Inglaterra, Pickford seguirá incrementando esa cifra durante el resto del torneo. Por su parte, Kane todavía tendrá la oportunidad de superar a Shilton y acercarse también a ese liderato histórico.

Kane también domina la tabla histórica de goleadores

Con los seis goles que suma hasta antes de las semifinales, el Kane llegó a 14 anotaciones en Copas del Mundo y aumentó su ventaja como máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo.

La marca anterior pertenecía a Gary Lineker, quien había conseguido 10 goles entre las ediciones de México 1986 e Italia 1990.

En el plano absoluto, Kane también mantiene el liderato como máximo goleador histórico de Inglaterra con 85 anotaciones, una cifra que lo coloca muy por encima de Wayne Rooney, segundo lugar de esa clasificación con 53 goles.