El polémico nuevo orden de la FIFA: Tuchel usa la regla más criticada para salvar a Inglaterra

Al director técnico alemán Thomas Tuchel no le agradaba la implementación de las pausas de hidratación obligatorias de la FIFA para este Mundial 2026; sin embargo, no tuvo reparo en admitir que transformó esa regla en su mayor ventaja táctica. Gracias a estos "tiempos fuera", Inglaterra remontó y venció 2-1 a República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Con este resultado en la ronda de eliminación directa, el conjunto de los Tres Leones se ganó el derecho de desafiar a la Selección Mexicana el próximo domingo sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

El giro táctico de Tuchel que salvó a Inglaterra en el Mundial

La pizarra del estratega europeo rescató a una escuadra británica que mostró un pobrísimo desempeño en la primera mitad, donde los africanos tomaron la ventaja. Antes del primer corte para hidratarse, los ingleses ni siquiera habían pisado el área rival. Tras las instrucciones del técnico en la pausa, la ofensiva despertó con ocho remates y 20 toques en zona de peligro antes del descanso.

El patrón estadístico se repitió de forma idéntica en la parte complementaria del cotejo. Antes del segundo receso, Inglaterra apenas sumaba dos disparos; posterior a los tres minutos de tregua, la producción se disparó a seis remates y 13 toques en el área, capitalizando el desgaste físico de la República Democrática del Congo.

Un doblete del ariete Harry Kane en los últimos 15 minutos del encuentro selló la voltereta definitiva en el marcador.

en los últimos 15 minutos del encuentro selló la voltereta definitiva en el marcador. Las modificaciones estratégicas de Thomas Tuchel reactivaron el volumen de juego ofensivo de su plantel.

reactivaron el volumen de juego ofensivo de su plantel. El triunfo inglés confirma el esperado choque de potencias contra el Tricolor que comanda Javier Aguirre.

Thomas Tuchel tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del partido gracias a las pausas de hidratación tan criticadas. Reuters

Infantino defiende las pausas de hidratación ante las críticas comerciales

La polémica sobre estos parones obligatorios creció debido a las acusaciones de diversos analistas, quienes acusan que la medida responde a intereses comerciales de las televisoras para meter publicidad, más que a una necesidad física real en estadios con clima controlado. Ante esto, la máxima autoridad del balompié mundial salió en defensa del formato.