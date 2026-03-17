Terror en la Serie A: Jugador de la Roma y su familia son asaltados y retenidos en su casa

El jugador del AS Roma, Neil El Aynaoui, vivió una noche de pesadilla a unos días del segundo partido de octavos de final de la Europa League, esto luego de que él y su familia fueron víctimas de un violento asalto y secuestro exprés en su residencia de Castel Fusano, al suroeste de la capital italiana, durante las primeras horas de este martes.

Según medios europeos, el incidente ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas locales, cuando una banda organizada de seis hombres enmascarados, vestidos de negro y fuertemente armados, irrumpió en la vivienda tras arrancar violentamente la reja de una ventana del salón. El futbolista marroquí detectó la intrusión pero fue sometido por los asaltantes con armas blancas y de fuego.

Junto al jugador también sometieron al resto de su familia que se encontraba en casa: pareja, hermano, cuñada y su madre. Los asaltantes los encerraron en una habitación mientras robaban en la propiedad.

“Me pusieron un cuchillo en la garganta, se llevaron todo y se fueron diciéndonos que nos quedáramos callados”, relató la madre del jugador al medio TG1 al explicar el asalto.

El botín del asalto

Los ladrones lograron escapar con un botín valuado en aproximadamente 10,000 euros en joyas, además de un reloj Rolex y varios bolsos de marcas de lujo. Pese a la violencia del acto, el mediocampista confirmó que, aunque el susto fue mayúsculo, no hubo heridos: “Hemos pasado momentos de miedo... Nos hemos asustado, pero ahora estamos bien”.

Baja para la Europa League

La Brigada Antirrobos de la Policía Estatal italiana ya investiga el caso, el cual se suma a una preocupante lista de futbolistas asaltados en Roma, como los casos de Smalling, Zaccagni o el histórico Mexes.

Ante el estado de shock del jugador, la directiva de la AS Roma le otorgó permiso para ausentarse del entrenamiento de este martes. El Aynaoui, quien llegó el verano pasado procedente del Lens y fue pieza clave en el subcampeonato de Marruecos en la Copa África 2025, es duda para el trascendental duelo de vuelta de octavos de final ante el Bolonia de este jueves, tras el 1-1 conseguido en la ida.