Terror en Kansas City: Seth Lugo recibe misil de 171 km/h en la cabeza y abandona el montículo

Seth Lugo vivió una escena que heló el estadio de Kansas City.

El veterano pitcher de los Royals tuvo que abandonar el encuentro ante los Rangers después de recibir un violento impacto en la cabeza producto de una línea conectada por Brandon Nimmo a 106.6 millas por hora, equivalentes a casi 171 kilómetros por hora.

La jugada ocurrió en la cuarta entrada. Nimmo disparó un batazo de regreso al montículo y la pelota golpeó de lleno la frente de Lugo, quien cayó al suelo inmediatamente tras el contacto. La imagen provocó momentos de tensión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

A pesar de la violencia del impacto, el derecho de 36 años logró ponerse de pie por su propio pie. Con una visible inflamación en la frente, caminó hacia la cueva acompañado por el personal médico de los Royals para someterse a los protocolos de evaluación correspondientes.

La reacción de Nimmo llamó la atención. El jardinero de Texas, excompañero de Lugo durante varios años con los Mets de Nueva York, pidió tiempo de inmediato y corrió hacia el montículo para asegurarse de que el lanzador estuviera consciente y en condiciones de moverse.

Antes de la desafortunada acción, Lugo había trabajado 3.1 entradas en las que permitió una carrera, otorgó una base por bolas y recetó 2 ponches. Kansas City ganaba 1-0 cuando ocurrió el incidente.

Horas después, los Royals informaron que el pitcher se encontraba bien y sería sometido a las pruebas médicas de rutina para descartar cualquier lesión de mayor gravedad.

Lugo llegó a la temporada como una de las piezas más importantes de la rotación de Kansas City. El derecho fue seleccionado al Juego de Estrellas y terminó segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana en 2024, consolidándose como uno de los brazos más confiables de la organización.

El susto quedó en eso, pero las imágenes del pelotazo ya forman parte de los momentos más impactantes de la campaña 2026 en las Grandes Ligas.