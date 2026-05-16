Clay Holmes sufre fractura: El pelotazo que rompió el peroné de un pitcher estelar de los Mets

La derrota por 5-2 ante los Yankees dejó mucho más que un resultado negativo para los Mets de Nueva York. La primera batalla de la Subway Series terminó convirtiéndose en una noche de alarma dentro de la organización después de que el abridor Clay Holmes sufriera una fractura en el peroné derecho tras recibir un violento batazo de línea.

El impacto ocurrió en la cuarta entrada, cuando el prospecto Spencer Jones conectó una línea de 179 kilómetros por hora que golpeó directamente la pierna derecha del lanzador. La pelota rebotó hacia terreno foul y permitió que Jones llegara a primera base mientras Holmes intentaba recuperarse del dolor.

Lo más sorprendente fue que el derecho permaneció en el juego. Terminó la cuarta entrada y todavía regresó para lanzar en la quinta antes de abandonar el encuentro. Según explicó el manager Carlos Mendoza, fue después de un rodado de Jazz Chisholm Jr. cuando Holmes finalmente sintió que algo no estaba bien.

Los estudios posteriores confirmaron el peor escenario.

Es un golpe durísimo”, reconoció Mendoza tras el encuentro. “Ha sido uno de los jugadores más consistentes que hemos tenido en nuestra rotación”.

La lesión representa una sacudida importante para unos Mets que ya vivían semanas complicadas en su staff de pitcheo. Holmes había sido, hasta ahora, el brazo más confiable de la rotación. Llegó al juego con efectividad de 1.86 y Nueva York tenía marca de 5-3 en sus aperturas. En contraste, el resto de los abridores acumulaban registro de 13-22.

Paradójicamente, las cuatro carreras permitidas ante los Yankees fueron la cifra más alta que Holmes había tolerado en una sola apertura durante la temporada.

Dentro del clubhouse, la noticia golpeó con fuerza.

Es una lástima”, declaró Juan Soto. “Clay es uno de los trabajadores más dedicados que he visto en mi carrera. Es muy triste que le pase esto”.

Jones, quien comparte entrenamientos de offseason con Holmes en Nashville, también quedó impactado por la capacidad del pitcher para seguir compitiendo pese a la fractura.

Dice mucho de él volver a lanzar con una pierna rota”, afirmó el jardinero de los Yankees. “Es increíble”.

El problema para Nueva York no termina con la ausencia de Holmes. La lesión expone nuevamente la fragilidad de una rotación que apenas comenzaba a estabilizarse después de meses de inconsistencias.

Christian Scott había mostrado mejores sensaciones desde su segundo ascenso al equipo grande. David Peterson también recuperó parte de su precisión trabajando junto al receptor Luis Torrens. Sin embargo, la baja previa de Kodai Senga y los problemas de Sean Manaea ya habían debilitado la profundidad del grupo.

Aún no hay remplazo para Holmes

Mendoza evitó adelantar quién ocupará el turno de Holmes para la próxima semana en Washington. Manaea aparece como una posibilidad natural debido a su experiencia como abridor, aunque los resultados no respaldan esa alternativa. El zurdo registra efectividad de 6.56 en labores de relevo largo esta temporada.

Otra opción podría ser Jonah Tong, quien forma parte del roster de 40 jugadores y actualmente trabaja en Triple-A Syracuse. El joven prospecto, sin embargo, atraviesa un momento irregular. Después de encadenar 4 aperturas sólidas, permitió 7 carreras y apenas consiguió 5 outs en su última salida.

La preocupación de los Mets crece justo cuando el calendario comienza a endurecerse y la presión dentro del Este de la Liga Nacional aumenta cada semana. Perder a su abridor más dominante no sólo altera la rotación. También modifica el equilibrio competitivo de un equipo que había comenzado a encontrar estabilidad.

La Subway Series apenas comenzó y los Mets ya salieron golpeados en más de un sentido.