Terence Crawford se quita el sombrero ante ‘Canelo’ Álvarez

Terence Crawford se quitó el sombrero ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez por desafiar a peleadores grandes en su carrera y por los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera.

“Canelo no es un tipo grande, ha estado peleando contra tipos grandes toda su carrera y venciéndolos con habilidad, además. Así que hay que quitarse el sombrero ante Canelo y lo que ha logrado. Midiendo 5′7” (1.70 mts.), subiendo a 175 lbs. y peleando contra estos tipos grandes y aún así ganando”, destacó Terence Crawford en el podcast con Joe Rogan.

Terence Crawford destacó las habilidades del 'Canelo' Álvarez Mexsport

Por otro lado, el excampeón indiscutido de los supermedianos también opinó sobre el por qué ‘Canelo’ Álvarez no le acepta una pelea a David Benavidez, destacando el tamaño del “Bandera Roja”.

“Creo que Canelo, en cierto sentido, sabe lo grande que va a llegar Benavidez al ring. Benavidez es un gran peleador, pero es un peleador grande. Es alto y creo que sabe: ‘¿Por qué querría subirme al ring con este tipo que va a ser enorme cuando llegue la pelea? Yo no soy un tipo grande en absoluto. He hecho todo esto con mis habilidades´”, señaló.

Terence Crawford le propinó al 'Canelo' su tercera derrota en su carrera Mexsport

En el pasado, el boxeador tapatío rechazó un posible combate por la forma en cómo le pidieron la pelea e, incluso, pidió una suma millonaria para que se pudiera realizar la batalla. David Benavidez pidió ayuda al jeque Turki Alalshikh para que la hiciera realidad.

A mediados de diciembre de 2025, Terence Crawford anunció su retiro del boxeo, tres meses después de vencer al ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime.

El originario de Nebraska fue monarca en cinco categorías diferentes y dejó su récord invicto en 42 victorias, sin derrotas, 31 nocauts.