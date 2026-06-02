Terceros jerseys en el Mundial 2026: Las nueve selecciones que rompen la regla

Mientras que en el pasado se había hecho costumbre únicamente tener dos uniformes para cada selección en las Copas del Mundo de la FIFA, para el Mundial 2026 esta regla tendrá nueve excepciones, incluyendo México, que contarán con un tercer jersey durante la competencia, aunque esto no quiere decir que lo usarán en la competencia que arranca el 11 de junio.

Algunas de las selecciones han solicitado a las marcas que las visten la creación de un tercer diseño, algunas de ellas con propuestas estéticas arriesgadas.

Los terceros uniformes en el Mundial 2026

De un total de 48 selecciones, el que nueve representativos hayan optado por un tercer uniforme representa el 18 por ciento de los equipos participantes.

La Selección Mexicana encabeza la lista con Adidas presentando un diseño oscuro con una base negra que incorpora un patrón geométrico con las letras "MX" en el tejido, complementado con detalles en verde, blanco y rojo para resaltar los colores de la bandera mexicana.

Jordania (Kelme) apuesta por una estética ganadora en negro y oro. Viene adornada con un sutil gráfico gris humo en el torso, aunque es poco probable que se use en el torneo.

Túnez (Kappa) se inclina por un enfoque más orientado a la moda con una camiseta negra. Utiliza de forma discreta el patrón de plumas de un ala de águila para delinear el cuello abierto y los costados.

Por su parte, Irak (Adidas) recurre a un estilo en color negro. El único contraste es un destello verde en los vivos y los colores nacionales en el cuello de corte en V.

Ecuador (Marathon) optó por un jersey retro con base en tono blanco roto y un cuello grueso en V, añadiendo pequeños paneles con los colores rojo, azul y amarillo debajo de los brazos.

Canadá (Nike) estructuró su diseño alternativo dividiendo la superficie en cuartos grises y blancos. Esto lo hace mediante una hoja de maple de gran tamaño colocada al frente y en la espalda, utilizando detalles rojos.

Asimismo, Noruega (Nike) presenta un uniforme completamente blanco con destellos en platino que simula una tormenta de nieve.

Los tonos rojizos cierran las opciones presentadas en la tercer vestimenta de la República Democrática del Congo (Umbro).

Por último, Haití (Saeta) se decanta por una variante roja, que algunos han considerado como la mejor de los tres uniformes con los que contará ese representativo.