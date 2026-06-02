El secreto multimillonario de las playeras del Mundial 2026: ¿Por qué la FIFA prohíbe la publicidad?

En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones, 104 partidos y una marea de dinero en juego. Sin embargo, si miras fijamente la playera de cualquier jugador, notarás algo extraño en la era del capitalismo salvaje: está completamente limpia. Solo verás tres cosas: el escudo de la federación, el logotipo de la marca deportiva y el número del jugador.

Ni un solo patrocinador. Ni una casa de apuestas, ni una aerolínea, ni una marca de cerveza. ¿La razón? No es una cuestión de respeto a la tradición ni de estética romántica. Es un negocio perfectamente calculado donde la FIFA acapara absolutamente todo.

La regla de oro que lo explica todo

Las regulaciones de la FIFA sobre la indumentaria son draconianas y no dejan espacio a las dudas. El organismo centraliza toda la explotación comercial de sus torneos para proteger a sus propios socios globales (como Coca-Cola, Adidas o Visa). Permitir que cada país ponga a sus propios patrocinadores diluiría el impacto de estos contratos multimillonarios.

Reglamento de la FIFA, Artículo VII:

Está estrictamente prohibida toda publicidad en las piezas del equipamiento de juego en cualquier partido oficial."

A cambio de esta censura comercial en la tela, la FIFA calma a las federaciones con un maletín lleno de billetes. Para este ciclo, el organismo proyecta ingresos de 13,000 millones de dólares, de los cuales 9,000 millones provendrán exclusivamente del torneo de 2026.

Adidas saca un gran beneficio de ser la patrocinadora de la selección argentina, monarca defensora en el Mundial. Mexsport

El botín: Lo que la FIFA reparte a las selecciones

Para que nadie se queje de tener la playera vacía, la FIFA distribuirá una bolsa histórica de $871 millones de dólares en premios en este Mundial 2026. Así se dividen las ganancias según qué tan lejos llegue cada país:

Eliminados en Fase de Grupos: nueve millones de dólares

nueve millones de dólares Octavos de Final: 15 millones de dólares

15 millones de dólares Cuartos de Final: 19 millones de dólares

19 millones de dólares Subcampeón del Mundo: 33 millones de dólares

33 millones de dólares Campeón del Mundial 2026: $50 millones de dólares*

*El premio más grande en la historia del futbol.

- Los premios no son acumulables. Además de que a cada selección se le dio 1.5 millones de dólares para su preparación previa).

La guerra secreta de las marcas: ¿Por qué pagan si no hay publicidad?

Si sus logos van a estar solos, ¿por qué Nike, Adidas o Puma se pelean a muerte por vestir a las selecciones? Sencillo: el logo del fabricante es el único permitido, y ser visto por miles de millones de personas en todo el planeta no tiene equivalente en ninguna campaña de publicidad del mundo. En Qatar 2022, las camisetas oficiales se agotaron en cuestión de días. Es una mina de oro en ventas.

Para el Mundial 2026, la guerra de billeteras ha alcanzado cifras de auténtica locura. Esto es lo que pagan las marcas al año por poner su logo en la playera "limpia" de las potencias:

Selección - Marca deportiva - Contrato anual - Vigencia

Alemania - Nike - 110 millones de dólares - A partir de 2027*

Brasil - Nike - 100 millones de dólares - Hasta 2038

- Nike - 100 millones de dólares - Hasta 2038 Francia - Nike - 100 millones de dolares - Hasta 2034

- Nike - 100 millones de dolares - Hasta 2034 España - Adidas - 20 millones de dólares - Hasta 2030

- Adidas - 20 millones de dólares - Hasta 2030 México - Adidas - entre 20 y 30 millones de dólares - Hasta 2034

*Acuerdo que pondrá fin a 70 años de vínculo con Adidas a partir del próximo año.