Tensión en el Mundial: indignación por el excesivo control de seguridad a la selección de Senegal en Estados Unidos

La controversia por los protocolos de seguridad rumbo al Mundial 2026 sigue creciendo. Después de que la selección de Uzbekistán fuera sometida a revisiones con detectores de metales y perros rastreadores antes de un amistoso en Nueva York, ahora la atención se trasladó a Senegal.

Un video difundido en redes sociales mostró a integrantes de la selección senegalesa pasando por controles de seguridad a su llegada a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. Las imágenes generaron miles de reacciones y abrieron un debate entre aficionados sobre el trato que reciben las delegaciones internacionales.

Las críticas se centraron en lo que algunos usuarios consideraron procedimientos excesivos para futbolistas que viajan como parte de una competencia organizada por la FIFA. Varios comentarios cuestionaron si los mismos protocolos serán aplicados a todas las selecciones participantes.

Espero que controlen a Messi y a Cristiano Ronaldo de la misma manera", escribió un aficionado en redes sociales.

Otro usuario aseguró que nunca había observado revisiones similares para pasajeros de vuelos chárter privados vinculados a eventos deportivos internacionales.

La discusión se produce en un contexto de máxima seguridad para el Mundial más grande de la historia. La edición de 2026 contará con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Las autoridades estadunidenses han reforzado los protocolos de vigilancia en aeropuertos, centros de entrenamiento, hoteles y estadios ante la llegada de miles de jugadores, dirigentes y aficionados.

Sin embargo, las imágenes de Senegal se suman a las observadas recientemente con Uzbekistán, cuyos jugadores fueron sometidos a inspecciones físicas, revisión de pertenencias y controles con perros detectores antes de un partido de preparación.

En ambos casos no existe evidencia de que las medidas estuvieran dirigidas específicamente contra una selección en particular. Tampoco se ha informado oficialmente que los procedimientos aplicados difieran de los protocolos de seguridad establecidos para otros participantes del torneo.

Aun así, la viralización de los videos ha colocado el tema en el centro de la conversación a sólo unos días del inicio de la Copa del Mundo.

Mientras las selecciones ultiman detalles deportivos para su debut, las escenas registradas en aeropuertos y estadios muestran otro de los desafíos que acompañarán al torneo. Además de los viajes, los entrenamientos y la competencia, los equipos deberán adaptarse a uno de los operativos de seguridad más amplios que se recuerden en una Copa del Mundo.