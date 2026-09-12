VIDEO: Ryan García noquea en el segundo round a Conor Benn y retiene el título

Ryan García necesitó menos de 5 minutos para confirmar que se mantiene como el rey del peso wélter de la WBC, noqueando a Conor Benn en el segundo round y terminar con el puño en alto en Las Vegas.

Protagonizando la pelea estelar en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Ryan García llegó con la obligación de defender el título del peso wélter ante Conor Benn, mismo que en abril se impuso por Decisión Unánime a Regis Prograis.

Antes de subir al cuadrilátero, Ryan García únicamente sufría de dos derrotas en su carrera dentro del profesionalismo, siendo Gervonta Davis (2023) y Rolando Romero (2025) sus únicos verdugos.

La campana sonaba ante los 20,000 espectadores que se hicieron presentes para la cartelera, donde KingRy se lanzó ante su retador, quien buscaba contrarrestar en un primer episodio que se convertiría en el único que podría completar.

Ryan García no estaba dispuesto a que la contienda se hiciera vieja, por lo que ante la mirada del referee Tom Taylor, quien en primera instancia se vio orillado a realizar el conteo al pugilista inglés, sin embargo, pese a que las acciones se reanudaron en La Ciudad del Pecado, el mexicoamericano aprovechó y terminó noqueando en el transcurso del Round 2, adueñándose del triunfo y manteniendo el cinturón que lo acredita como el mandamás en el peso wélter de la WBC.

Ryan Garcia reta a Teófimo López

Ante la mirada de Teófilo López, Ryan Garcia no dudó en lanzar la primera advertencia a quien pudiera convertirse en su siguiente rival, por lo que retó al hondureño-estadounidense:

“Teófimo, vamos, tráiganlo aquí arriba. ¿Dónde estás? Ya encontraremos el momento. ¿Dónde andas, Teo? ¿Quieres ponerte loco? Pues nos ponemos locos, no me importa. Ven aquí ahora mismo, nos enfrentamos ahora mismo”.

BFG