Rafa Márquez y Andrés Guardado vigilan de cerca el Cruz Azul vs América

El ojo clínico de la nueva era en la Selección Mexicana se hizo presente en el estadio Banorte y no para evocar los emotivos momentos del Tricolor en el recinto tres veces mundialista. El técnico Rafael Márquez y su auxiliar Andrés Guardado acudieron al América y el Cruz Azul.

Aunque el seleccionador comenzó la gira de campamentos con Atlas y Chivas, antes de la presentación oficial del jueves, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), la primera visita a un partido de la Liga MX la realizó con el duelo más importante de la jornada, el Clásico Joven.

Rafa Márquez y Andrés Guardado tuvieron su primera visita a un partido de Liga MX Mexsport

Márquez y compañía llegaron con seguridad privada hasta un palco del Banorte, donde fue recibido en uno de los palcos. Como en el proceso anterior de Javier Aguirre, el ahora cuerpo técnico se dispuso a observar a los elementos que son materia de Selección Mexicana.

De los mexicanos en el Mundial 2026, quienes vieron acción de arranque en el Clásico Joven fueron Erik Lira por La Máquina e Israel Reyes por las Águilas. Sin embargo, elementos celestes como Carlos Rodríguez, Jesús Orozco Chiquete y los americanistas Erick Sánchez, Isaías Violante y Ramón Juárez, también ostentan una esperanza de reaparecer con la camiseta del Tricolor.

Rafael Márquez por lo menos llamará a dos jugadores de cada equipo para la serie de amistosos que se avecinan con la Fecha FIFA; el 26 de septiembre su debut contra Colombia, en Baltimore.

Cabe destacar que la visita tanto a La Noria y a Coapa por parte de la Selección Mexicana sigue pendiente de fechas.